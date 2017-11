Más de 5.200 firmas exigen una solución a la huelga de examinadores de Tráfico

Carlos Bryan Luis, estudiante de 18 años residente en Icod de los Vinos, aprobó la teórica de la licencia de conducción en junio pasado y no ha podido hacer lo propio con la parte práctica por la huelga de examinadores de Tráfico que desde junio mantiene en toda España paralizada la gran mayoría de las pruebas.

“Cabreado” con esta situación, pues necesita el carné de conducir para desplazarse hasta La Guancha, donde estudia un ciclo medio de Gestión Administrativa, decidió recoger firmas en la plataforma digital Change.org para exigir una solución a este conflicto. Y hoy presentará el resultado de su iniciativa ante la Subdelegación del Gobierno: más de 5.200 apoyos recibidos, aunque espera que la cifra de firmantes siga en ascenso.

Desde el comienzo de la huelga, el 19 de junio, solo en la provincia tinerfeña se han suspendido cerca de 5.000 exámenes, lo que ha afectado a más de 4.000 alumnos, y además está sumiendo en graves problemas a las autoescuelas (hay 400 en Canarias), que han visto mermados sus ingresos en los meses de verano, periodo en que más personas contratan sus servicios. Entre esos miles de afectados está Carlos, quien explicó su historia a este diario junto a Laura y María Jesús, cuando intentó el sábado presentar las firmas en el citado organismo oficial, aunque, al estar cerrado, ha pospuesto la entrega para hoy.

“En mi caso, ya había terminado el bono de 20 prácticas, que supone un coste de 400 euros; al terminarlas pedí examinarme en la carpeta que se cierra el 23 de agosto y me dieron fecha para el 26 de septiembre. Como era de esperar, llegó el día y el examinador no apareció; ahora tengo nueva fecha, el 14 de noviembre, mes en el que ya -de nuevo- han convocado huelga, así que me preguntó hasta cuándo vamos a seguir así”, relató ayer este icodense, una historia que también refleja en el texto de la petición de firmas abierta en Change.org.

Carlos sostiene que “muchos de los alumnos no se sacan el carné para sacar el coche a pasear, sino para trabajar”, por lo que esté conflicto supone para él “un desastre” que le genera un gasto excesivo en hacer más prácticas.

Los examinadores reclaman percibir un plus de peligrosidad de 250 euros al mes por el riesgo de circular con los alumnos, tal como, aseguran, les prometió en 2015 la Dirección General de Tráfico. El pleno del Parlamento canario debate mañana una proposición presentada por el PSOE mediante la que se insta al Gobierno canario a que a su vez haga lo propio ante el estatal con el fin de que “ejecute las medidas necesarias para paliar las deficiencias en el personal examinador” de Tráfico.