Matos: “La Consejería de Economía es el patito feo de los superpresupuestos”

Solo el Gobierno canario y su grupo político, CC-PNC, han defendido que los recursos con que contará en 2018 la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento suponen una apuesta de la tan anunciada como esperada diversificación económica de Canarias, o, lo que es lo mismo, un cambio de modelo que eleve los salarios y reduzca los altos niveles de pobreza y exclusión social.

Durante la presentación en comisión parlamentaria del presupuesto correspondiente a estas áreas a cargo de su titular, Pedro Ortega, una de las voces más críticas fue la del diputado socialista Gustavo Matos, quien llegó a afirmar que “después de décadas de Gobiernos nacionalistas en Canarias, resulta decepcionante que el Ejecutivo regional, con un superpresupuesto histórico desde la conquista de Canarias, no sepa adónde va con el modelo económico, pues solo hay partidas para contentar a sectores y grupos de presión”.

Este encendido tono de Matos contra Coalición se une a las críticas de su compañero de grupo Iñaki Lavandera, en otra comisión, también cargando contra las cuentas de 2018, al punto de que CC sugirió en el debate que el PSOE le relevara como portavoz de Presupuestos.

Matos ironizó además con que Ortega es “es el patito feo de unos presupuestos históricos” para la comunidad autónoma. “Si usted fuera del staff de CC o un barón territorial y fuera candidato a una institución importante, no sería ese patito feo, pero se ve que el consejero no tiene quien le escriba”, señaló Matos en alusión a que Ortega no concurrió en las listas electorales de CC ni está afiliado a este partido, sino que es un empresario grancanario, exdirectivo de la patronal Asinca, fichado en 2015 por el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo.

Criticó el diputado del PSOE que “con un presupuesto expansivo [unos 900 millones más que este año], tras atravesar un desierto y cuando llega una cierta recuperación económica, a este Gobierno ni la industria, ni el comercio y la energía le importan”. Máxime, dijo, “cuando acabamos de salir de un pleno en el Parlamento sobre la pobreza y la exclusión [que afecta en Canarias al 44,6% de la población, según la llamada tasa Arope] y hemos insistido hasta la saciedad en la necesidad de un cambio de modelo económico; y yo me preguntó dónde está esa apuesta en el presupuesto”.

Por ello, Matos tachó de “decepcionante” tanto las previsiones presupuestarias del próximo año como la, a su juicio, falta de objetivos del Gobierno en estas materias. Echó en falta más dinero para artesanía (se destinan 260.000 euros), las cámaras de comercio, consumo (130.000), las zonas comerciales abiertas y los polígonos industriales (existe una partida de 800.000 euros).

Del total de 8.239 millones de euros del presupuesto de 2018, Economía, Industria, Comercio y Conocimiento recibirán 121,9, el 8,42% más que este año. Desde el PP, José Estalella estimó que el departamento de Ortega tiene “poco peso” en el Gobierno, y consideró que el consejero “ha rascado muy poco”, dado que ha subido su presupuesto menos de 9,5 millones. Astrid Pérez, también del PP, cree que la realidad económica canaria es “catastrófica, para llorar”, y que pese a ello el cambio de sistema productivo es “un espejismo”, por lo que reivindicó que Canarias necesita “una revolución industrial”. Manuel Marrero (Podemos) reclamó más apoyo para autónomos y pequeñas empresas y apostar por créditos blandos a cooperativas. El portavoz de NC, Román Rodríguez, subrayó que la Consejería apenas “rasca” un aumento, mientras que se incrementa la aportación para “contar” turistas.

El consejero discrepa y dice que le ilusiona su presupuesto

Pedro Ortega aseguró durante su comparecencia en una comisión del Parlamento que le ilusiona el presupuesto y está contento con los datos macroeconómicos. A diferencia de la oposición, cree que hay una apuesta por la diversificación económica, al destinar casi cuatro millones a empresas del sector.