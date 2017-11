“Menos reguetón y más rock en los colegios”

Inti Cortez, un niño de siete años procedente de Viña del Mar, en Chile, no pudo aguantar más cuando escuchó en su colegio el tema Despacito en su clase de educación física , el éxito de Luis Fonsi y que el pequeño no soporta. Pidió a la profesora, que ya había puesto cuatro canciones seguidas de reguetón, que le dejara salir de clase para poder respirar, pero ella no se lo permitió. Decidió reivindicar la eliminación del reguetón de los colegios y que se escuche más rock, según informa el periódico La Estrella.

Inti tiene unos gustos musicales muy bien definidos y comenzó una campaña. Hizo un cartel animado por su madre, que le sacó una foto y la publicó en su Facebook para hacer campaña. Se ha convertido en un fenómeno viral.