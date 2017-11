Pongan sus dispositivos electrónicos en modo avión, y los respaldos en posición vertical, porque está despegando (o aterrizando) un tiempo diferente en las relaciones entre Carlos Alonso y el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez. Adiós a los paños calientes. Se acabó el tono condescendiente. El periodo de gracia ha terminado para el consejero. Con un pie pisando el 2018 (preelectoral, uf), Alonso parece haber llegado a la conclusión de que no, qué va, no hay forma, acabaré este mandato sin poder ofrecer alguna señal para la esperanza a decenas de miles de cabreados a los que, ora en la autopista del sur, ora en la autopista del norte, se les dispara la tensión arterial cuando diez, quince o veinte años después escuchan que se ha encargado un estudio, se está redactando un proyecto o desbloqueando una licitación. El presidente del Cabildo tinerfeño ha reprochado a Rodríguez que lo suyo no es un problema de recursos, sino de gestión (¿no fue exactamente eso lo que Clavijo le cascó al entonces consejero Jesús Morera?); y remató la faena afeándole que ni siquiera termine de hacer algo tan sencillo como licitar las redacciones de los proyectos. Así las cosas, se confirma que Alonso ha decidido poner al consejero de Obras Públicas en modo Chacón, esto es, hacerle la oposición a Rodríguez como se la hizo a la consejera anterior, disparando sin discreción, girando los focos hacia Rodríguez, situando en la Consejería el epicentro de todos los males que padecen quienes envejecen en los atascos de norte y sur. Sálvese quien pueda. La legislatura entra en una dinámica distinta. Se acaba el tiempo. Se abre la veda. Arranca la balacera. Comienza lenta pero imparablemente el cruce de acusaciones, se enciende el ventilador de las culpabilidades. Tampoco en este cuatrienio llegarán las soluciones para las autopistas del sur o del norte. Tampoco esta vez los conductores tendrán argumentos a los que agarrarse para imaginar días mejores. Los sanfermines de las responsabilidades políticas por la inacción en carreteras han empezado con el tradicional chupinazo. Van a tener al consejero corriendo delante de los toros durante lo que resta de legislatura; en el Cabildo lo han puesto en modo Chacón.