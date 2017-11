“No estamos de acuerdo en muchas cosas del anexo arbitral”

Siguen coleando los incidentes que acontecieron el pasado martes en el partido de la Copa Heliodoro Rodríguez López entre el Tenerife C y el Ibarra, que concluyó como el rosario de la aurora para el conjunto sureño, ya que acabó con menos de siete jugadores, lo que propició la suspensión del choque a falta de diez minutos para el tiempo reglamentario. El anexo del acta del colegiado Alejandro Matías Wutke, salió a la luz pública, y en ella se refleja con todo detalle lo que aconteció en la Ciudad Deportiva. Nada más concluir el choque, los jugadores de la UD Ibarra denunciaron en las redes sociales un trato vejatorio por parte del asistente Johan González Rodríguez.

“En el plano deportivo el choque discurrió por cauces normales, sin ningún problema entre los futbolistas de los dos equipos. El segundo asistente provocó a nuestros jugadores, con un comportamiento vejatorio, impropio de una persona que imparte justicia”, asegura Patricio de Ara, entrenador de la UD Ibarra.

“Este mismo señor, pero como colegiado principal, también tuvo la misma actitud en un partido jugado contra el Tenisca en Mirca, con nuestro jugador Matías, que lo provocó cuando le dijo: en la calle no me duras dos asaltos. En mi trayectoria en el fútbol no había visto nada igual, y eso que he padecido árbitros autoritarios, pero se trata de personas con una calidad arbitral y humana muy grande. Lo que ocurrió me sorprendió, porque con los árbitros que me ha tocado compartir vivencias futbolísticas, no han actuado de esa manera tan provocativa y chulesca. Nos sentimos mal porque no queremos tener ningún tipo de problemas con nadie, pero son hechos denunciables”, afirma De Ara.

Tras el acta redactado por el colegiado, el Comité de Competición dará por finalizado el partido con 3-0 favorable al filial blanquiazul al quedarse los sureños con menos de siete jugadores, con la consiguiente eliminación del Ibarra de la Copa Heliodoro Rodríguez López.

“Para nosotros quedar eliminados es lo de menos. Está claro que queríamos seguir, pero no estamos de acuerdo en muchas cosas de las que se dice en el anexo arbitral. Ningún componente del cuerpo técnico, ni futbolista de la UD Ibarra tuvo una actitud violenta o agresiva con el trío arbitral. Reconozco que hubo insultos, que no sirven de justificación porque no son justificables, pero todo deriva por la actitud chulesca y provocadora del segundo asistente”, recalca Patricio de Ara.

Por último, la UD Ibarra, además de este contratiempo en la Copa, tampoco lleva una buena trayectoria en la Liga, ya que ocupa la décima plaza separado en nueve puntos del play off de ascenso a Segunda División B, que el curso pasado disputó sin éxito. El entrenador del cuadro sureño se mostró exigente con lo realizado hasta ahora por sus jugadores.

“Estamos en una situación en la que nos hemos metido nosotros solos. Somos muy irregulares, y si seguimos por este camino tendremos muy complicado acabar entre los cuatro primeros. Le doy un voto de confianza en mis futbolistas, porque se lo han ganado, por lo que solo queda seguir trabajando para lograr los objetivos”.