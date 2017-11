Noche sin dormir

Este mediodía me eché una siesta indebida y prolongada, así que son las cinco de la madrugada y no tengo sueño. Lo peor de todo es que mañana he de ir a Santa Cruz, con el disparate de su tráfico, a realizar varias gestiones. Espero que pueda cumplir mi plan. He decidido, ahora que ya vivo en el Puerto de nuevo, no viajar a Santa Cruz sino un día a la semana y resolver las cosas en ese día. Me evito el estrés cotidiano de la carretera, que ya es insoportable, porque con la bonanza económica ha regresado el tráfico, soportado por las mismas vías que cuando circulaban muchos menos automóviles. La víspera del día 1 de noviembre fue terrible. Los atascos eran monumentales en las horas punta, sobre todo a las seis de la tarde; salir de Santa Cruz se convirtió en un martirio. Digo yo si no será hora de propiciar que gente ajena a Coalición Canaria nos gobierne. Al fin y al cabo, el presidente Clavijo era, hasta hace poco, un chiquillo que decía disparates en Canal 7; un infantil. Hombre, ha crecido, pero yo creo que más para conspirar, como lo hizo con Paulino Rivero, asociándose a una panda de desalmados y malandrines -con pocas excepciones-, que para gobernar realmente. Me gustaría cambiar de opinión, pero ya está bien de “buen rollito” y de esas cosas. Por lo que leo, que ya no estoy en la pomada, La Laguna está a punto de caer, aunque realmente no creo que el PP, por razones que un día les cuento, vaya a entrar en la defenestración del cochino negro, como cariñosamente le dicen a José Alberto Díaz, el alcalde, sus rivales políticos. Quien más y mejor intriga es Javier Abreu, condenado a la sombra, pero no se fíen. Abreu tiene más vidas que un gato.