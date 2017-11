“Por nuestra culpa perdimos la confianza de los ciudadanos y estamos obligados a recuperarla”

En el plazo de un mes se convertirá en el candidato a la Alcaldía de Arona por Coalición Canaria (CC) para 2019, un municipio en el que ya fue concejal entre 2007 y 2011. Antonio García Marichal (47 años), actual consejero insular del Área de Tenerife 2030, es consciente de que la tarea no será fácil. No tiene reparos en hacer autocrítica, pero está convencido de que, con trabajo, su partido puede recuperar el Gobierno de la tercera ciudad de la Isla.

-Acaba de ser propuesto como candidato de CC a la Alcaldía de Arona por el secretario insular, Francisco Linares, y antes de final de año será ratificado por el comité local. ¿Con qué expectativas afronta su partido la cita con las urnas en 2019?

“Nos jugamos mucho. Por culpa nuestra, a causa de la división interna que sufrimos, perdimos gran parte de la confianza de la ciudadanía. Estamos obligados a recuperarla y volver a ilusionar con un proyecto atractivo, con un grupo humano que genere credibilidad entre los aroneros”.

-¿Da por cerradas las heridas internas que les pasaron factura en las últimas elecciones?

“Estoy convencido. El partido se ha reorganizado por sí solo, de manera natural, con las personas que nos hemos quedado y a las que hay que agradecer su entrega. Pasar de dos mayorías absolutas a la oposición es complicado, y lo normal es que la gente coja los bártulos y se vaya. Por eso valoro mucho la actitud de los compañeros que se han quedado y que siguen apostando por el proyecto”.

-¿Qué ha pasado para que CC se haya desplomado en los últimos años en uno de sus feudos históricos, como ha sido Arona, el tercer municipio más poblado de la Isla?

“En su momento no supimos gestionar el cambio. Teníamos un líder muy claro y reconocido a nivel social, y tras la salida de José Alberto González Reverón no supimos abordar esa transición. Empezamos con peleas internas a ver quién era su sustituto en la Alcaldía, que eso fue un dolor, y nos sometimos a un proceso de primarias para elegir candidato sin estar preparados. Ahí se fraccionó el partido y empezó una caza de brujas. Para rematarlo, después de las primarias, el grupo perdedor no aceptó la derrota y montó un partido paralelo”.

-¿Qué análisis hace del mandato actual del grupo de gobierno formado por PSOE y Ciudadanos por Arona?

“Yo vivo en Buzanada y no necesito que nadie me diga cómo está el municipio. Existe un déficit de gestión muy importante y Arona está más paralizada que nunca. Encima, en una época donde ha tenido más recursos económicos que en cualquier etapa anterior y en la que más remanente le está quedando al Ayuntamiento, es decir, no están ejecutando el presupuesto, con todas las necesidades que hay a nivel de seguridad con la Policía, en materia de servicios sociales, jardinería, limpieza, de residuos urbanos, de infraestructuras… Algo está fallando, no sé si es incapacidad para gestionar, falta de voluntad o que no le echan horas de trabajo. El pacto no funciona y le está pasando factura al municipio”.

-Granadilla provocó un terremoto político hace algo más de un año con la moción de censura de CC, PP y Ciudadanos. ¿Su partido movió los hilos en Arona buscando desbancar al Gobierno local?

“Que yo tenga conocimiento, no. No sé si se habrá hecho a otras instancias, le soy sincero, pero le garantizo que nadie ha contado conmigo para plantear una moción de censura”.

-¿La descarta?

“Absolutamente”.

-La paciencia del Sur con los atascos de tráfico se empieza a agotar en las instituciones, empresas y los ciudadanos en general. ¿Qué análisis hace de la actual situación y por dónde pasa la solución?

“Las infraestructuras ya no dan más de sí. Es un problema muy grave que puede colapsar el principal sector económico de Tenerife. Todas las administraciones tienen que alinearse y dejarse ya de dimes y diretes y ver qué es lo verdaderamente prioritario para la Isla, que para mí es resolver los atascos del Sur y del Norte, además de priorizar la terminal del aeropuerto Reina Sofía”.

-¿Más que la segunda pista?

“Sí, la terminal no reúne las condiciones necesarias para atender con criterios de calidad al volumen de turistas que estamos recibiendo. Los datos que tenemos indican que la pista tiene capacidad de incremento de slots”.

-El Hospital del Sur, más de 20 años después, sigue sin contar con servicios elementales, como quirófanos y paritorios. ¿Por qué se ha tardado tanto?

“Es una frustración y algo que está en el debe nuestro, me refiero a los políticos. Ahora, poco a poco, se está resolviendo y como aronero valoro que lo que está en funcionamiento se ha conseguido gracias al Cabildo de Tenerife. Eso también hay que reconocerlo, porque las dependencias que están abiertas eran la parte sociosanitaria. El hospital es una prioridad para el Sur y para Tenerife”.

-En materia turística ¿cuál es, a su juicio, el papel que le corresponde al Ayuntamiento de Arona?

“Los municipios turísticos deben centrarse en algo que es clave. No entiendo cómo Arona va a promocionarse a una feria, porque el turista viene a Tenerife o a Canarias, que son las marcas. La promoción corresponde a los cabildos y al Gobierno de Canarias, y los ayuntamientos se deben ocupar de que el turista tenga los mejores servicios: transporte público, calles limpias, asfaltadas, aceras anchas, un sector comercial adecuado…”

-¿Cuál es su opinión sobre los Planes de Modernización y Mejora (PMM) para Arona, que han generado una gran polémica hasta el punto de no aprobarse?

“Los PMM como instrumentos de ordenación urbanística para agilizar los trámites y aportar valor a un municipio son buenos. Otra cosa es que se articulen de manera que resuelvan algún problema que haya, pero están orientados a problemas puntuales, no generales. Hay que darles una vuelta, pero pueden ser una salida a la falta del Plan General o de suelo que tiene Arona”.

-El puerto de Los Cristianos da síntomas de agotamiento. Cada vez son más las voces críticas con el caos de tráfico que se genera en los accesos y las consecuencias en los horarios de las navieras. ¿Tiene arreglo?

“Es el segundo puerto de España en tráfico de pasajeros. La idea que todos tenemos es que se pueda reconfigurar en un puerto turístico de verdad, con cruceros de cierto tamaño, que sí van a generar actividad económica en el casco. Para el tráfico interinsular hay que buscar una infraestructura mejor”.