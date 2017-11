Nuevo escándalo mundial de millonarios, políticos y artistas en paraísos fiscales

Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la que colaboran El Confidencial y La Sexta ha hecho público hoy los resultados de un año de trabajo que ha dado como resultado los ‘Paradise Papers’.

“Paradise Papers desvela la ocultación de patrimonio y el movimiento de grandes cantidades de dinero lejos de los ojos del fisco por parte de multimillonarios y multinacionales.

Los implicados van desde políticos de todo el mundo hasta artistas como Bono y Madonna. Los documentos se centran sobre todo en la Administración Trump y sus relaciones con Rusia. Por ejemplo el secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, y el yerno y asesor de Trump, el joven empresario Jared Kushner, recibió en 2015 una inversión de 850.000 dólares del magnate ruso Yuri Milner.

La documentación ha sido obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), El Confidencial y La Sexta en España y otros 94 medios internacionales, entre ellos The New York Times, Univisión, The Guardian, BBC, Le Monde o La Nación de Argentina. En total, más de 380 periodistas de 67 países han investigado durante un año los 1,4 terabytes de información recibidos, informan los medios de comunicación españoles.