Paola Bontempi: “Harvey Weinstein decía que lo que él hacía era lo normal, y eso es lo peor”

La actriz tinerfeña Paola Bontempi bendice hoy la primera edición del Festival de Cine Fantástico de Canarias -Isla Calavera, que permanecerá en la agenda cultural hasta el próximo domingo, día 19, con un amplio programa de proyecciones, muestras y encuentros con artistas. Ella es la madrina de un encuentro único en la Isla. Llega, además, para presentar su última película, El ataúd de cristal, con la que ha cosechado grandes éxitos en numerosos festivales internacionales. La cita dará comienzo a las 20.00 horas en Multicines Tenerife. “Espero que el público que hoy asista a la proyección sea capaz de ver más allá, porque este filme es mucho más que un thriller de terror psicológico, es también un espejo de la sociedad en la que vivimos”, subrayó a DIARIO DE AVISOS.

-Vuelve a Tenerife para convertirse en madrina de la primera edición del Festival Isla Calavera. ¿Qué le desea a este encuentro?

“Le deseo una larga vida porque es, sin duda, una iniciativa maravillosa. Isla Calavera merece durar en el tiempo y cosechar enormes éxitos edición tras edición. En España se necesitan más festivales de este tipo y, por supuesto, más apoyo a la cultura. El cine fantástico, como cualquier otro género, necesita también el apoyo de toda la sociedad. Es fundamental poder darle la oportunidad al público de disfrutar de películas como esta”.

-¿Es seguidora del cine fantástico?

“Me gusta el género, pero lo paso muy mal. Siempre me involucro mucho en la historia”.

-Vuelve a Tenerife para presentar su última película, El ataúd de cristal. ¿Ya ha paseado por el municipio de La Laguna, que la vio crecer?

“De hecho, venir ahora ha significado volver a casa para disfrutar de mi isla, de mi familia y de mis amigos. Es un orgullo poder presentar aquí este último trabajo, me ha hecho especial ilusión. Esta película ha pasado por grandes festivales internacionales, pero traerla a Tenerife me hace muy feliz”.

-Precisamente, esta película ha pasado por festivales de todo el mundo y ha cosechado buenas críticas y múltiples reconocimientos. Usted se ha llevado muchos de ellos…

“Estoy encantada con los resultados obtenidos. Este ha sido un proyecto muy arriesgado desde el primer momento. Todo el equipo estuvo siempre muy involucrado, todos creíamos en él, pero cuando leí por primera vez el guion del filme me di cuenta de que Amanda, mi personaje, no era solo la protagonista, sino que también era prácticamente el único personaje que aparecía en todo el largometraje, que se desarrollaba prácticamente en una sola localización. Este es un regalo para cualquier actor, pero también una gran responsabilidad. Dije que sí casi a ciegas, porque creía, y mucho, en el talento del director, con el que había trabajado antes en un corto. También creía en el talento del director de fotografía, que ha hecho un trabajo formidable. Asumí ese reto con mucho entusiasmo; no todos los días uno se encuentra con la posibilidad de representar a un personaje así. Ahora recibimos galardones, yo llevo cinco nominaciones y tres premios a mejor actriz en festivales de Sudáfrica, Estados Unidos y Atenas. Es un lujo y un alivio después de tanto trabajo”.

-¿Podría decir que este es el papel más complejo de toda su carrera?

“Es el papel más difícil y seguramente será uno de los más complejos de todos los que vengan. Y es que no creo que una oportunidad así se repita demasiado. Amanda ha sido una gran responsabilidad; ser prácticamente la única actriz del filme ha hecho que el rodaje haya sido más agotador e intenso de lo habitual a nivel psicológico, emocional y físico. Eran jornadas muy largas en las que siempre estaba delante de la cámara. Terminé agotada, por eso, sin duda, es el papel más duro de mi carrera”.

-¿Hubo terror real durante el rodaje?

“Hubo golpes de verdad [ríe]. En el rodaje hubo mucho sudor, lágrimas y sangre. Cuando acabé necesité volver a conectar con la naturaleza, ir al masajista, para renovar la energía y sacar el monstruo de dentro”.

-Tuvo un pequeño papel en la película La niebla y la doncella, que se rodó entre La Gomera y Tenerife. ¿Le gusta trabajar en las Islas?

“He realizado varios largometrajes y otros tantos cortos en Canarias, y disfruto mucho trabajando aquí. Me gusta volver, es un auténtico regalo”.

-¿En qué proyectos está trabajando en estos momentos?

“Ahora mismo, en varios cortometrajes para finales de año y tengo algunos compromisos para 2018, pero no puedo adelantar mucho más”.

-El mundo del cine se ha visto sacudido recientemente con los innumerables casos de abusos sexuales y acoso a las actrices. ¿Qué opinión tiene al respecto?

“Me alegra que salgan todos estos casos a la luz, porque esta es una realidad que está extendida por toda la sociedad y que durante años se ha tratado con absoluta normalidad. Por eso, este tipo de alarmas son fundamentales para que no se vuelvan a repetir situaciones así. Harvey Weinstein decía que lo que él hacía “era lo normal”, y eso es lo peor. Por otra parte, no hay que creer que esta es una situación generalizada, yo al menos nunca me he visto en esas”.