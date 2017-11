Pérez: “No hay escasez de áridos en Tenerife ni se van a parar obras”

“No hay escasez de áridos a corto plazo en Tenerife y tampoco se van a paralizar obras por la falta de esta materia prima”. Así de claro contestaba ayer el consejero insular del Área de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez, a la denuncia planteada estos días por el presidente de la patronal de la construcción, Óscar Izquierdo, quien alertaba de que la Isla se estaba quedando sin áridos y de que no se podrían realizar las obras programadas para los próximos años. Pérez insistió en que la alarma generada por Fepeco “no es motivada, puesto que hay áridos suficientes para los próximos años en Tenerife, y que, a día de hoy, no corre riesgo ninguna obra”. “Es cierto”, reconoció, “que actualmente hay una cantera, la del municipio de Arico, que tiene su vida limitada, pero no es menos cierto que el Cabildo ha hecho la tarea”.

En este sentido, el consejero insular explicó que, a corto plazo, hay áridos a los que recurrir durante unos tres o cuatro años, y adelantó que ya se están buscando fórmulas alternativas para el medio y largo plazo, es decir, a 10 y 20 años vista. A corto, la Isla dispone, además de la cantera de Arico, de la de Los Pasitos, en Santa Cruz de Tenerife. “El año pasado se aprobó su restauración, lo que supondrá la extracción de unos cinco millones de metros cúbicos. Si se tiene en cuenta que en la Isla se está aprovechando una media de 400.000 toneladas de árido al año, hay de sobra”, matizó Pérez.

A esta se le une la ampliación de la de Guama El Grillo (Arico), que aportará cerca de tres millones de metros cúbicos, y la de El Riquel, en Icod de los Vinos, sobre la que el Cabildo ya ha llegado a un acuerdo con los propietarios para su restauración, de donde también salen áridos para otras obras. “Todas juntas suponen más de ocho millones de metros cúbicos que, sin duda, no dejan a Tenerife desabastecida de áridos”. Para el medio plazo, “estamos trabajando en modificar el PIOT con el fin de evitar que todos los propietarios del ámbito de extracción tengan que presentar un plan territorial de la zona”. “Con esta reforma”, prosiguió, “cada sección del ámbito de extracción solo tendrá que presentar el proyecto de extracción y el de restauración, simplificando los trámites burocráticos, pero manteniendo las mismas garantías. Con esta modificación que ya está en marcha tendríamos para 10 años más”.

Y para el largo plazo, Pérez explicó que a partir de enero se reunirán con todo el sector implicado para definir el modelo para los próximos años. “Si mantenemos el actual, muy restrictivo, y que te dice donde está autorizada la extracción, o que se diga que se puede extraer en todos sitios menos donde está prohibido”. Con todo esto, matizó, “los áridos están garantizados, siempre y cuando el Cabildo haga su tarea a medio y largo plazo”.

En la actualidad, el PIOT tiene autorizados 13 ámbitos de extracción, 12 mineros y 1 de tierra. Solo Güímar, independientemente de las circunstancias legales en las que se encuentra, tiene áridos para “los próximos 90 años”.

Pérez también se refirió a las explotaciones ilegales, y señaló que las inspecciones no son competencia del Cabildo, sino del Gobierno de Canarias y los ayuntamientos: “¡Ojalá hubiera más controles!, porque de nada sirve dotar con más presupuesto a la Agencia del Medio Urbano y Natural si no hay disciplina para cumplir las leyes más importantes; y son los ayuntamientos los que tienen que tener esta disciplina y denunciar”, declaró.

Hace unas semanas, el director general de la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Anefa), César Luaces, vino a Tenerife invitado por Fepeco a una jornada para tratar el problema de los áridos, y señaló que la situación en Canarias y, sobre todo, en Tenerife es “dramática”. De hecho, llegó a afirmar que a la Isla solo le queda suministro de árido para tres meses.

Pérez admitió que la patronal pudiera tener preocupación, porque a la única cantera ya le queda poca vida útil y se empieza a rehabilitar, pero aseguró que el Cabildo “está haciendo la tarea” y habrá áridos para mucho tiempo.