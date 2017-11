El perro que consiguió la fama en Twitter antes de ser sacrificado

La afamada expresión de que “el perro es el mejor amigo del hombre” no es en vano. Este animal es capaz de dar todo de sí sin pedir nada a cambio: mimos, miradas, juegos…, hasta convertirse en un miembro más de la familia.

Así ha sido el triste caso de Amy, cuyo ‘amigo’ padece un cáncer que se encuentra muy avanzado y del que los médicos han recomendado el sacrificio para evitar el sufrimiento del can.

Sin embargo, la dueña ha querido despedir al golden retriever por todo lo alto. “Hola a todos. Mi perro tiene cáncer y no le queda mucho. Así que compartiré con vosotros sus mejores momentos, si no os importa”, publicó en el mensaje de Twitter que ya ha sido compartido en más de 22.000 ocasiones.

Hello everyone my dog has cancer and doesn’t have very long left so I’m going to share with you his best moments if u don’t mind x — amy (@catholicgirl666) 29 de octubre de 2017

A continuación, añadió una serie de tuits sobre el último día de su perro en la red social:

“El perro más feliz del mundo. Una onda tranquila”

“Cuando alguien llega a casa, él trae un regalo. Ese día fue una toalla de baño. Demasiado mono”.

2. Whenever anyone comes to the house he’ll bring them a present. This day was his bath towel. Too cute pic.twitter.com/gs0yWkeGxy — amy (@catholicgirl666) 30 de octubre de 2017

“A Archie le encantan los palos. Es tan fácil de entretener…”

“En su playa favorita en Croyde”.

“Hoy ha ido al veterinario y le han rapado un costado y la parte de arriba. Un chico a la moda”.

5. Man went to the vet today and got a 1 on the sides and long on top. Edgy guy pic.twitter.com/lihRB6IvO3 — amy (@catholicgirl666) 30 de octubre de 2017

“Está muy mal ahora. No puede respirar bien y tiene ataques de pánico, pero se esfuerza. Le damos muchos abrazos y premios”.

6. He is very poorly now. He can’t breathe very well and has panic attacks but he’s trying his best. Giving him lots of hugs and treats pic.twitter.com/Rcr6WdpKFz — amy (@catholicgirl666) 30 de octubre de 2017

“El chico más guapo”.

“Hoy será el último día de Archie. No podemos hacerle feliz y solo queremos que descanse en paz. Le estamos dando muchas caricias y aperitivos”.

9. Today will be Archie’s last day. We can’t make him happy anymore and we want him to be at peace so he’s getting lots of cuddles & snacks pic.twitter.com/zcjMvoeQNf — amy (@catholicgirl666) 31 de octubre de 2017

“Viendo su película favorita” (El libro de la selva).

“Lo que más le gusta a Archie es abrir los regalos de Navidad de otras personas”

11. Archie’s favourite thing to do is open other peoples Christmas presents pic.twitter.com/Aeau4htI8D — amy (@catholicgirl666) 31 de octubre de 2017

“Es tan guapo”.

“Hora de la siesta”.

“Archie y mini Archie”.

“A las 3:05pm, Archie se ha dormido por última vez. Nunca he tenido el corazón tan roto. Te querré siempre”.