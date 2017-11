Piden explicaciones a la Armada ante la aparición de un pene enorme en el cielo

Los vecinos del pueblo de Okanogan, en el estado de Washington, recordarán la tarde de ayer jueves, sin duda, cuando alrededor de las dos de la tarde apareció un pene gigantesco dibujado en el cielo con la estela de un jet del ejército de los Estados Unidos.

De acuerdo con la cadena local KREM, según informa Vice, el dibujo lo realizó un piloto de la Armada con base en Whidbey Island. De echo, el pueblo está habituado al paso de estos aviones. “La Marina mantiene a su tripulación al más alto nivel y consideramos que es absolutamente inaceptable, de cero valor de entrenamiento”, dijeron funcionarios de la Marina a KREM. “Mantenemos a la tripulación responsable”.

La noticia se convirtió en el notición local de Okanogan, pero muy pronto comenzó a correr como la pólvora por todo el país y hoy viernes ya se conoce esta anécdota a nivel mundial. Un pene en el cielo suele tener ese efecto, sobre todo con la existencia de las redes sociales.

Some pilots at NAS Whidbey did some sky writing today. ‍♂️ https://t.co/9IsYvkX1za pic.twitter.com/Lm7kpMhKpY

So i guess someone had enough money and time to draw a dick in the sky with an airplane today😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/8f3ZavoQy2

— James (@JamesFarmer112) 16 de noviembre de 2017