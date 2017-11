De pie la tortilla no engorda

Sostiene una amiga que la tortilla no engorda si te la comes de pie. De pie no engorda, dice. A su juicio, no es tan importante lo que ingieres como la actitud mental o física con la que te zampas un pincho de tortilla, una tapa de ensaladilla o una pizza cuatro quesos. Y el asunto es que, de profesión fundamentar bien las cosas, lo argumenta con bastante solidez. A su juicio, al hacerlo de pie ignoras a la tortilla, le quitas importancia y calorías, es comértela sin comértela; un pincho al aire, sí, pero cada uno por su lado. Cree que engordar es una cuestión mental, que todo está en la cabeza. Una teoría, la suya, puede que bastante útil para entender la deriva de los socialistas de las Islas con Ángel Víctor Torres al frente. Puede que en este PSOE, empeñados en que la opinión pública no pueda o sepa identificar de qué van, dónde están, con quién, o cuál es su posición en esto o aquello, hayan llegado a la conclusión de que de pie no engorda la guerra suicida que se tienen en público con las primarias, o que de pie no engorda reconvertir a la organización que más votos aporta (la de Tenerife) en la triste sucursal de la Agrupación Socialista de Gran Canaria (antes PSOE canario); o que de pie no engorda mantener al tal Zebenzuí en el partido, decir unas cosas y hacer las contrarias, que la ejecutiva federal investigue las afiliaciones laguneras o presentarse en sociedad como socio preferente de Coalición, opositando a amanecer en 2019 como socio preferentemente prescindible de CC. Puede que con Ángel Víctor Torres los socialistas crean que de pie no engorda un relato y una estrategia que los tiene en todas las paellas y en ninguna, con Sánchez contribuyendo a que el PP logre la mayoría absoluta y con Torres ayudando a que Coalición apuntale su mayoría suficiente. Va a resultar que mi amiga tiene razón, porque la tortilla de renuncios que se está comiendo este PSOE está dejándolo en los mismísimos huesos electorales.