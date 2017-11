Pili González, una baluarte bajo los palos del Tenerife Egatesa

Una de las principales baluartes de la UD Granadilla Tenerife Egatesa en lo que llevamos de Liga Iberdrola, es la guardameta Pili González. Sus grandes actuaciones el curso pasado con la UD Tacuense no pasaron desapercibidas para la Dirección Deportiva del Granadilla que la repescó para esta temporada. El equipo tinerfeño lleva diez días saboreando la gran victoria lograda ante el todopoderoso FC Barcelona. “Estamos todas muy satisfechas por ese partido, pero ya tenemos que pensar en el Madrid”, asegura Pili González.

En el plano particular también tiene mucho mérito no haber recibido ningún gol de una de las mejores delanteras de Europa, en la que destaca la The Best Lieke Martens. “Es complicado, pero si dejábamos la portería a cero, al menos nos íbamos a llevar un punto. Defendimos con cinco aunque las carrileras se sumaban al ataque cuando teníamos el balón.Se hizo un gran trabajo defensivo de todo el equipo para poder parar a todo un Barcelona”, indicó la guardameta del Tenerife Egatesa.

La jugadora madrileña tiene una dura competencia con Noelia Gil por ser la guardameta titular, una vez que Noelia Ramos fichó este verano por el Levante UD. “Estoy preparada cuando el mister me elige para jugar. No creo que haya titular ni suplente, porque Noelia ha jugado dos partidos y en cualquier momento si sale estoy segura que lo puede hacer igual de bien que yo, afirma González.

Tras el alto de la semana pasada motivado por la selección española, la Liga Iberdrola se pone en marcha este fin de semana, y el Tenerife Egatesa visita al recién ascendido Madrid. Pese a esa condición del rival, Pili no ve un partido sencillo para su equipo.

“El Madrid es el equipo revelación, y habrá que tener mucho cuidado. Tienen sus armas para hacernos daño, y juegan muy bien a la pelota. Estoy segura que no será un partido fácil. Jugamos fuera y tenemos que hacerlo al mismo nivel que lo hicimos ante el Barça”.

Pili se refirió a sus cualidades como guardameta y algún que otro defectillo. “Los defectos que lo saquen los rivales, alguno hay, porque siempre se aprende y hay mucho que mejorar. Intento dar seguridad a la defensa y tomar buenas decisiones”.

Por último, pese a la rivalidad entre el Granadilla y el Tacuense en el plano deportivo, la madrileña guarda un grato recuerdo de su paso por el club lagunero.

“Guardo un gran recuerdo de mi paso por la UD Tacuense. Allí fui muy feliz, me trataron muy bien. En el plano deportivo fue complicado, porque no fue una gran temporada a nivel de equipo. Dimos el máximo, pero no se pudo mantener la categoría. El Tacuense cuenta con una grandísima cantera, muchísimas ganas, mucha ilusión, y espero que, más pronto que tarde, estén de nuevo en la Liga Iberdrola”.