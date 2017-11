Podemos presentará una censura contra Clavijo si termina siendo imputado

Por Vicente Pérez / Tinerfe Fumero

El caso Grúas sigue con su viaje hacia el centro de la política canaria a velocidad vertiginosa, y más cuando ha sido la propia Coalición Canaria quien ha abierto el melón a la hora de valorar el escenario político en caso de que, finalmente, el hoy presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, acabe siendo declarado como investigado (anteriormente imputado) por este asunto, del que DIARIO DE AVISOS informa con detalle desde hace casi un año.

Tras las declaraciones de la secretaria general de CC, Guadalupe González Taño, quien valoró el asunto como “puramente administrativo”, la reacción del resto de fuerzas políticas ha sido contundente.

Lo más destacado llegó desde la secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos Canarias, Noemí Santana, quien anunció que, llegado el caso de que Clavijo sea imputado, la formación morada presentará en el Parlamento una moción de censura contra el actual presidente aunque no cuente a priori con los votos necesarios para que prospere.

Según explicó Santana ayer a este periódico, “Unid@s se puede ha dado indicios suficientes para que se se reabra una causa penal que en un primer momento, se archivó de forma precipitada, pues hay suficientes indicios de que, siendo alcalde, el presidente Clavijo otorgó favores y ventajas para sus amigos usando para ello el poder local y el dinero público que es de toda la ciudadanía, no solo de Coalición Canaria”. La dirigente de Podemos en las Islas considera que “al igual que en su momento demostramos a nivel nacional que era necesario presentar una moción de censura a Mariano Rajoy por todo el lodazal y el fango en el que está envuelto el PP, si al final el presidente Fernando Clavijo es investigado judicialmente, lo que antes era ser imputado, por mala praxis en el Ayuntamiento de La Laguna por el caso Grúas, si no dimite por voluntad propia y aunque no haya mayoría suficiente en el Parlamento es necesario que Podemos presente una censura”.

Para Santana, tal iniciativa está justificada “por sentido común y para que la ciudadanía sepa que no todos somos iguales y para que, por salud democrática, cada partido se retrate. Nos da igual que el PP y ASG lo estén apoyando desde fuera y permitiendo que gobierne, lo que nos importa es la situación judicial de Clavijo y si está o no está imputado por corrupción y malversación de fondos”, recordó.

Así mismo reaccionaron ayer, tras ser cuestionados sobre la hipótesis de un presidente regional investigado por la Justicia, otros partidos. Así, el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, recordó que en su formación política “nunca opinamos sobre procesos judiciales aunque estén involucrados personalidades políticas.

Entendemos que deben ser los propios implicados y su partido quienes den explicaciones, y los votantes que en su día confiaron en ellos los que decidan si les siguen apoyando o no. Deseamos que se resuelva con rapidez y que lo valoren, insisto, los afectados y su partido, ya que no le damos lecciones a nadie ni, desde luego, permitimos que nadie nos las dé a nosotros”.

Por su parte, el portavoz insular de Ciudadanos, Mariano Cejas, también recordó que su partido guarda “máximo respeto por las decisiones judiciales. Es un proceso que se está dirimiendo y no tiene sentido pronunciarnos hasta que lo haga la justicia, ya que creemos en la separación de poderes y por tanto lo más sensato es esperar a que los jueces hagan su trabajo”. Sin embargo, Cejas considera que “si Clavijo resulta investigado y se abre juicio oral, se le pedirán responsabilidades políticas, como se ha hecho en Murcia, en Arrecife con Águeda Montelongo, o en Granadilla con Jaime González Cejas”.

Por su parte, desde el PSOE canario se optó por no hacer valoraciones a este respecto.

“La Fiscalía solo informará, pero quien decide es la Sala de lo Penal”

El fiscal superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido, recordó ayer en Cope Canarias que “si la jueza de La Laguna, como se recoge en noticias de prensa, decide informar al TSJC sobre supuestos indicios de delitos relacionados con el presidente del Gobierno regional, la Fiscalía hará su trabajo, que es a su vez informar sobre la legalidad de lo expuesto por la jueza, pero luego serán los magistrados de la Sala de lo Penal del TSJC quienes decidan si, finalmente, tales indicios son suficientes para seguir con la investigación o no”. Garrido confirmó además que tal informe del juzgado lagunero no se ha enviado aún al alto tribunal canario, a la par que insistió en que “la última palabra, en todo caso, la tendría la Sala de lo Penal, como marca la ley”.