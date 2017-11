Portia de Rossi acusa a Steven Seagal de acoso sexual

Continúan las denuncias de acoso sexual por parte de diversas personalidades de la industria del entretenimiento. La actriz Portia de Rossi ha denunciado el comportamiento abusivo del actor Steven Seagal. Según ha relatado la intérprete australiana a través de su perfil de Twitter, el protagonista de Alerta Máxima o Difícil de matar la acosó sexualmente en su oficina durante una audición.

“Me dijo lo importante que era que tuviéramos química fuera de la pantalla, se sentó encima de mí y se desabrochó sus pantalones de piel”, narra de Rossi. “Salí corriendo y llamé a mi agente. Sin inmutarse, ella me dijo ‘bueno, no sabía si era tu tipo'”, lamenta la actriz.

La presentadora Ellen DeGeneres ha mostrado su apoyo a de Rossi en la red social. “Estoy orgullosa de mi mujer”, señala. No es la primera vez que el conocido actor del género de acción es acusado de acoso sexual a mujeres. Recientemente Jualianna Margulies (protagonista de The Good Wife o Urgencias) confesó en el programa de Jenny Hutt de la emisora Sirius XM que cuando tenía 23 años Seagal la citó para una audición por la noche en un hotel.

OTRAS DENUNCIAS AL ACTOR

“Me habían dicho que el casting lo haría una mujer, pero cuando llegué Seagal estaba solo. Vi su pistola; nunca había visto una pistola en mi vida. No sé cómo salí de esa habitación”, afirma la actriz de The Good Wife.

Por su parte, la actriz Lisa Guerrero ha confesado que en 1996 tras la audición para la película Infierno bajo tierra, en la que Seagal sólo llevaba puesta una bata roja, su manager le dijo que Seagal le daría el papel protagonista si hacía “una prueba privada”. Guerrero rechazó la propuesta indecente del actor.

Por último, Rae Down Chong también ha relatado a The Wrap su experiencia con Seagal, quien durante una audición en los años 80 vestía una toalla de baño y se desnudó ante ella. Asimismo, la actriz recibio durante años “mensajes sexuales” en su contestador. Steven Seagal no se ha manifestado respecto a ninguna de las acusaciones de acoso sexual.