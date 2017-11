El PP de Tenerife cree que alguien debería dimitir por las colas en las autopistas

El presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, considera que la situación de las carreteras de la Isla es tan grave que alguien “debería abandonar su puesto al frente de las administraciones”. En una declaración realizada ayer, critica los continuos colapsos que se producen en las dos autopistas. “Hay dinero para resolver el problema de estas vías y acometer el último tramo del anillo insular pero no se puede iniciar la ejecución de las obras porque no existen proyectos”, denuncia el también portavoz del PP en el Cabildo. A su entender, los responsables de carreteras, tanto en el Gobierno de Canarias como en la corporación insular, se han tomado “a risas el sufrimiento de los tinerfeños y lleven años vacilando con las propuestas e ideas que se deben llevar a cabo para solventar esta situación con el resultado que, cuando ya han transcurrido más de dos años de mandato, no se ha hecho absolutamente nada para mejorar un problema de esta magnitud”.

Domínguez insiste en que “se lleva años cacareando con críticas al Gobierno central porque no había dinero y que ahora que ya lo hay, porque afortunadamente hemos superado la crisis económica, resulta que a algunos se les ha caído la careta porque no hay proyectos para ejecutar la financiación que está a nuestra disposición”.

El presidente del PP tinerfeño arguye que, “al menos en los dos últimos años, aunque este es un debate que dura ya tres décadas, lo único que ha hecho el Cabildo de Tenerife ha sido echar balones fuera, porque sus dirigentes solo asumen responsabilidades cuando le interesan, es decir, cuando tienen rédito electoral”. Al problema del tráfico en Tenerife, expone Manuel Domínguez, “no se le ha puesto el interés que se merece”. A su juicio, “se ha utilizado para montar el numerito de subirse a una guagua, dar ruedas de prensa y hacerse fotos, pero cero soluciones hasta el momento”. Eso es, reitera, “vacilar y reírse de nuestra gente, que está realmente indignada, aunque alguno que no vive con los pies en la tierra siga pensando que se resignan a las colas, como si de una enfermedad incurable se tratase”.

Domínguez recuerda que el grupo Popular en el Cabildo de Tenerife ha solicitado “hasta tres veces que se haga un estudio de movilidad integral en la Isla, y por tres veces se nos ha negado porque se ha preferido seguir con el vacilón de hoy, un carril bus vao; mañana, un carril reversible; otro día, el bypass por Los Rodeos, y al siguiente, el soterramiento de la autopista, entre otras y variadas ocurrencias”.

El dirigente popular indica que “ya está bien de que los políticos sigan jugando a ser técnicos, porque así no se resuelve nada, ya que lo que necesitamos es que los técnicos se sienten alrededor de una mesa y nos planteen iniciativas fehacientes, reales, y que se les ponga una fecha de ejecución y un ficha de financiación a los proyectos que hay que llevar a cabo”.

Domínguez transmite su apoyo a la creación del gabinete de crisis que propone Podemos.