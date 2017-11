Premio internacional para Leo Omar

Aún no ha abierto, pero el Royal Hideaway Corales Resort, en Adeje, una sorprendente obra arquitectónica de Leonardo Omar, ya es el mejor nuevo hotel 2018, según los European Hospitality Awards. Estos prestigiosos galardones internacionales, de la revista británica Hotel Management Internacional, premian la excelencia de los hoteles y, en este caso, al mejor nuevo hotel de 2018 -Opening of the Year-, que distingue la creatividad en innovaciones arquitectónicas, instalaciones y diseño interior. Este lujoso establecimiento, que en breve abrirá sus puertas, fue uno de los siete finalistas mundiales, superando diseños tan reconocidos como la obra póstuma de la idolatrada Zaha Hadid, en Dubái. Leo Omar y su equipo están inmersos en ambiciosos proyectos internacionales desde Tenerife para el mundo.