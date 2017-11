El PSOE y CC ajustan cuentas en el primer Presupuesto tras la ruptura

La comparecencia que ayer inauguró formalmente la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018 propició un debate de guante blanco entre la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, y los grupos; hasta que los portavoces del PSOE y de CC-PNC se los echaron a la cara.

La intervención de Iñaki Lavandera para argumentar la posición socialista ante las primeras cuentas públicas regionales tras la ruptura del pacto, en diciembre de 2016, picó a José Miguel Ruano, que le reprochó que hiciera prevalecer el “resentimiento” sobre las propuestas constructivas en una presentación “poco ilustrada”, lo que le llevó a sugerir a la nueva dirección regional del PSOE que escoja a otro portavoz en la comisión para sumar a este partido al acuerdo con PP y ASG, informó Efe. Con esto último se refería a la exposición “casera” de diapositivas. “¡Hay que ver cómo se interpretan las cosas cuando se está en la oposición o en el Gobierno!”, exclamó Ruano. Lavandera reclamó el uso de la palabra por alusiones y Ruano puntualizó que no había utilizado el vocablo ni el concepto de “medianero”. La tensión no fue a más y, en consonancia con el llamamiento de Dávila, el diputado de CC tendió la mano al PSOE, Podemos y NC para que se unieran al acuerdo con el PP y ASG. De hecho, la sesión transcurrió con constante cruce de felicitaciones y agradecimientos mutuos por las aportaciones incorporadas al documento que el Ejecutivo de Clavijo aprobó el lunes y que el martes llegó a la Cámara. Tanto es así, que ningún representante planteó abiertamente una enmienda a la totalidad. Melodie Mendoza, de ASG, valoró el aspecto expansivo de los Presupuestos y que el 80% del gasto no financiero se destine al “servicio directo de los canarios”. En su opinión, “fijan las políticas y actuaciones que nos permitan trabajar en buscar soluciones”.

Román Rodríguez (NC) demandó el incremento de los fondos para la lucha contra la pobreza a fin de ayudar al 44,6% de la población en riesgo de exclusión social. Menos crítico que en otras ocasiones, porque atribuyó a NC parte del éxito de los Presupuestos del Estado (con 1.231 millones disponibles más que en 2017), Rodríguez enfrió la euforia y puso reparos a una rebaja fiscal relativamente aceptable, pese a que prefiere una reforma de carácter progresivo.

Noemí Santana reconoció que algunas de las iniciativas de Podemos están reflejadas y celebró el talante dialogante en contraste con el “rodillo” del bipartito CC-PSOE, lo que vinculó a la “extrema debilidad” de ahora. Sin embargo, tachó estos Presupuestos (“algo plurales y en cierto modo participativos”) de continuistas: “No incluyen actuaciones que supongan un cambio verdadero en el modelo productivo que Canarias necesita con urgencia. No buscan soluciones reales, tampoco abandonan el clientelismo ni enfrentan los retos de una Canarias de futuro”.

José Tomás Estalella confesó que la ambición del Partido Popular era mayor: “Nos gusta la partitura, falta que la orquesta la toque y no se deje ninguna nota en el pentagrama”. Los populares dudan de la capacidad de gestión: “Si este dinero no se pone en circulación, de nada servirá lo que está en el papel”. Insistió en que no es un cheque en blanco. “Vamos a limar las aristas que han aparecido”. Por ejemplo, “el desequilibrio inversor entre islas y el elevado incremento de partidas para la Presidencia y RTVC”.

Lavandera no escondió los datos positivos: “Los Presupuestos son cuantitativamente superiores a los de 2017”. Sin embargo, se preguntó si se alinean con la necesidades de los canarios: “Son insolidarios y clientelistas; profundizan en la desigualdad y apuestan por el cemento, no por el conocimiento”.

Ruano animó a aprovechar los réditos de las negociaciones que propiciaron los Presupuestos nacionales de 2017.