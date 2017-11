El PSOE se pliega a CC y facilita que el Pleno debata cesar a Negrín, pero sin designar a un sustituto

CC ha logrado sacar adelante gracias al PSOE su propuesta de que el pleno del Parlamento el próximo miércoles solo debata la destitución de Santiago Negrín como presidente de la Radio Televisión Canaria (RTVC), pero aplazar para otro pleno posterior -sin fecha determinada- el nombramiento de un sustituto. Está por ver aún si el PSOE apoya la destitución (sin sus votos no es posible), decisión que tomará en una Ejecutiva Regional prevista para el próximo lunes, aunque esta indefinición contrasta con la postura que mantuvo en julio en una comisión parlamentaria, cuando los socialistas no tenían dudas y reclamaban la dimisión de Negrín o coadyuvarían a su relevo de la mano de PP, Nueva Canarias y Podemos. El pleno para debatir el cese fue solicitado por estos tres grupos, a los que no quiso sumarse el PSOE.

CC planteó el miércoles en Junta de Portavoces que, en caso de destituirse a Negrín (que aún así continuaría como consejero de la RTVC), el sustituto se nombre en otro pleno posterior, una vez que se cubran las dos vacantes que desde 2015 hay en el Consejo Rector del ente público, por dimisiones de sus titulares (entre ellas la de una consejera propuesta por CC en su día). El PSOE secundó a Coalición y, con la mayoría que forman con ASG, forzaron una segunda reunión de la Junta de Portavoces para ayer, en la que se decidió la opción de plenos diferentes.

Visto lo visto, el portavoz de NC, Román Rodríguez, interpretó lo ocurrido como una “reedición del pacto entre CC, PSOE y ASG, para manejar la crisis de RTVC en base a sus intereses”.

Rodríguez volvió a defender la solicitud del PP, Podemos y su partido para realizar el pleno el miércoles, con el orden del día solicitado: cese y sustitución de Negrín, “en cumplimiento del acuerdo alcanzado a comienzos del pasado verano entre los cuatro grupos”, PSOE incluido. Con este cese, NC -y así también PP y Podemos- persigue que al frente de la RTVC haya una persona que “ cumpla la ley”, que “acabe con las mentiras” al Parlamento, que “respete” al Consejo Rector, que promueva contrataciones de directivos si le corresponden, cuya “legalidad no esté cuestionada” por la Audiencia de Cuentas, y que “garantice” el pluralismo político.

Rodríguez hizo valer ayer la propuesta de resolución de la Mesa del Parlamento en la que se “reconoce el derecho” a votar el cese y nombrar a un sustituto en el mismo pleno. Sin embargo, la petición de PP, Podemos y NC, denunció el líder de este partido, fue ayer “mutilada” al “secundar CC y ASG una enmienda del PSOE a la propuesta de resolución de la Mesa para “no votar la sustitución” de Negrín.

A la portavoz del PP, Australia Navarro, también le llamó la atención la postura del PSOE, aunque prefirió esperar a saber si el lunes cambia de idea o no sobre la destitución. “Desde luego, el PP sigue siendo coherente con lo dicho en julio, cuando aún no se habían publicado los pliegos del concurso de informativos, lo cual solo vino a ratificar lo que decíamos: no queremos que Negrín siga un minuto más al frente del ente público”, manifestó Navarro.

Desde Podemos, Juan Márquez indicó que no está en contra de que entre el cese y el nombramiento haya un tiempo para consensuar “una presidencia de la RTVC no politizada”, pero exigió que el segundo pleno no se demore más de 15 días.