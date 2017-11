“Queremos que cese la represión”

Hasta 10 agrupaciones de aficionados del CD Tenerife han firmado un comunicado denunciando la “persecución” sufrida el pasado 29 de octubre, “antes, durante y en el transcurso” del encuentro entre los blanquiazules y el Osasuna disputado en el Heliodoro Rodríguez López, por portar la bandera canaria con las siete estrellas verdes y pidiendo que “cese la represión” que según ellos han sufrido por mostrar dicha enseña.

Frente Blanquiazul, Armada Sur, Boca Chinyero 1909, Guayota Guanche, Peña César Gómez, Peña Dertycia, Peña Ginebrita, Peña Ibérica, Peña Ichasagua y Zoneros CDT suscriben una declaración en la que, como ya desveló DIARIO DE AVISOS ese mismo día, reconocen haber sido advertidos de posibles multas en caso de mostrar la enseña canaria, siendo incluso identificados por la Policía Nacional un número indeterminado de aficionados.

Los diferentes grupos de animación advierten que, según la Ley del Deporte de 2007, la bandera canaria con siete estrellas verdes no es “de carácter racista, xenófoba o incitadora a la violencia”, por lo que piden poder lucir la misma sin riesgo de ser multados. Además, recuerdan que dicha enseña “no ha generado un solo incidente violento en 40 años” y asocian la misma una símbolo “consolidado” en el seno de los seguidores tinerfeñistas.

Miedo a las multas

Las diferentes peñas se ciñen a este comunicado, colgado en sus diferentes cuentas de redes sociales, y prefieren no pronunciarse de manera pública. El motivo es sencillo: temen ser multados.

Antes de que arrancara el partido frente al Osasuna, varios aficionados acudieron al Rodríguez López con unas pequeñas banderas canarias de papel. Era en la zona de accesos, especialmente en los de la Grada de Popular, en donde, según siempre la versión de los seguidores, agentes de la policía les advertían de que, en caso de ser agitadas o exhibidas las mismas, les podría ser aplicada la Ley del Deporte, con multas de hasta 3.000 euros. Muchos de esos hinchas optaron por tirar las enseñas antes de correr el riesgo de tener que afrontar ningún tipo de sanción.

Otros decidieron hacer caso omiso a las advertencias y, al menos hasta el día de ayer, y pese a haber lucido esta bandera, no habían recibido ningún tipo de notificación en sus domicilios. Tampoco el CD Tenerife ha recibido ninguna multa pero, como admitía ayer a DIARIO DE AVISOS un miembro de una de las peñas blanquiazules, resulta “lógico”, que los aficionados “se piensen dos veces” introducir la enseña en el estadio.

Si existía indignación tras lo ocurrido con Osasuna, mayor es tras el partido del pasado fin de semana, ante el Sevilla Atlético, pues seguidores tinerfeños mostraron la enseña con siete estrellas verdes sin ser advertidos en ningún momento por los miembros de seguridad, ni la policía, presentes en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC.

“El problema, además de no entender la polémica, es que no sabemos a qué atenernos, porque parece que quieren aplicar la ley en unos sitios y no en otros; es incomprensible”, añadía dicho aficionado que admitía “no saber” qué hará mañana sábado a la hora de acudir o no con la bandera al Heliodoro.

Otros casos, como el de Zoneros CDT o Guayota Guanche es aún más llamativo, pues la enseña con las siete estrellas verdes aparece en sus respectivas pancartas. Los aficionados se ciñen a lo indicado por el club, que reconocía que no pondrá ningún tipo de impedimento a la hora de dejar que puedan ser introducidas libremente en el recinto deportivo.

La legislación es clara: este símbolo no forma parte del catálogo elaborado por la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, por lo que, aplicando la ley, a los portadores no se les podría sancionar.