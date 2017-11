“Queremos que la gastronomía de alto nivel se quede mucho tiempo”

José Benito Lamas es el inspector jefe de la Guía Michelín España&Portugal, que se presenta el próximo miércoles en el hotel The Ritz Carlton Abama, de Guía de Isora, la noche más esperada por los chefs que luchan por ostentar una estrella en su restaurante. Al igual que los inspectores que manda, Lamas es un hombre sin rostro, que visita los restaurantes de manera anónima y los evalúa. Accede a la entrevista, pero eso sí, sin dejarse fotografiar. De Tenerife afirma que se ha convertido en referente del turismo gastronómico de nivel internacional, motivo por el cual la gala se celebra en la Isla. Insiste en varias ocasiones que el éxito de una zona geográfica desde el punto de vista gastronómico lo marcan los propios profesionales de cada zona, que deben conocer las necesidades de sus clientes.

-¿Qué razones han pesado para que la Guía Michelin celebre la gala de presentación de la guía en la isla de Tenerife?

“La apuesta de Michelin por itinerar con la guía por toda España y Portugal es un hecho desde hace 9 años. Dicho esto, la Isla de Tenerife se ha convertido en referente de turismo gastronómico de nivel internacional. Además, un compañero de viaje como el hotel The Ritz-Cartlon Abama con dos restaurantes con estrella Michelin, lo convierten en una oferta única en el mundo”.

-Tenerife es la única isla canaria que cuenta con los reconocimientos de la Guía Roja ¿Qué circunstancias considera que se han dado para que esto se produzca?

“El éxito lo marcan los propios profesionales de cada zona o región dando la respuesta para obtener el nivel adecuado, ellos son los causantes. Nosotros no damos opiniones sobre los motivos que originan el mayor o menor éxito de una determinada zona o región, ya que no es nuestro trabajo. Somos inspectores y nos limitamos a degustar lo que nos sirven en el plato. El nivel apreciado por la guía Michelin se refleja en las valoraciones y distinciones otorgadas a los establecimientos de una determinada zona geográfica, fruto del trabajo de los profesionales ubicados en esa zona”.

-Muchas veces se ha vinculado el destino turístico de sol y playa con una mala restauración ¿Ustedes perciben que esa realidad ya está cambiado o por el contrario sigue igual?

“No podemos generalizar. Hay zonas en las que se nota ese aumento de calidad y otras van más despacio. Todo depende de la apuesta de los profesionales en cada rincón de nuestra geografía”.

-¿Cómo se aprecia la restauración en Tenerife en comparación con el resto de España y Portugal? ¿Qué cree que debemos cambiar para mejorar?

“Como decíamos anteriormente, el nivel gastronómico de una zona geográfica determinada, lo marcan los propios profesionales de cada zona utilizando los medios que tienen a su disposición y que no son los mismos en todos los lugares, y son ellos los que dan respuesta a las necesidades de sus clientes, las cuales tampoco son las mismas en todos los entornos. Lo que sí es igual para todos son nuestros parámetros de evaluación. Dicho esto, no entramos a juzgar el nivel general de cada zona geográfica. Nosotros no opinamos sobre este tema de quien es mejor o peor, no es nuestro trabajo. Somos inspectores, no somos críticos ni hacemos crónicas gastronómicas, y tampoco aconsejamos a los profesionales. Respetamos su libertad y su forma de hacer. Queremos que la profesión pueda expresarse con total libertad. Es la propia profesión quien debe conocer las necesidades de sus clientes y establecer como desea darles respuesta. Las expectativas de los clientes son múltiples y nosotros nos limitamos a observar el trabajo que realizan los profesionales para transmitirlo a nuestros lectores”.

-El ciudadano de a pie siente rechazo a ir a comer a los hoteles ¿Qué acciones se pueden desarrollar para cambiar este hábito?

“En nuestros días ya no se da tanto este rechazo pues cada vez más los hoteles se preocupan por el apartado gastronómico y ostentan con orgullo las estrellas que concedemos a sus restaurantes”.

-Las redes sociales nos están cambiando los hábitos y las costumbres y esto afecta también a las guías turísticas. ¿Qué hace Michelin para seguir manteniendo el liderazgo en este campo?

“Como siempre, trabajar con rigor y con honestidad. No hay más secreto”.

-La gastronomía es ya el 30% del Producto Interior Bruto de nuestro país ¿cree que corremos el riesgo de crear una burbuja?

“Cuando hay mala gestión siempre hay riesgo de burbuja. De todas formas confiamos en la profesionalidad del sector para dar en cada momento los golpes de timón necesarios para arribar a buen puerto. Lo mejor de todo es que observamos que en estos momentos la gastronomía llega a los más pequeños y muestran un gran interés. Ellos son el futuro. Cambiarán los soportes y la manera de hacer gastronomía de calidad, pero pensamos y queremos que la gastronomía de alto nivel se quede con nosotros mucho tiempo”.