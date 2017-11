Rivera: “Cada voto que vaya a Ciudadanos va a ir a parar el procés”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afeado este viernes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, su negativa a llegar a un acuerdo que haga a Inés Arrimadas presidenta de la Generalitat de Cataluña si la formación naranja fuera la lista más votada entre los partidos constitucionalistas tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre, y se ha quejado de que no es “justo”.

“No me parece justo que puedas incorporar gente de Unió en tus listas y no llegar a un acuerdo con Ciudadanos”, ha reprochado a Sánchez en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press. No obstante, Rivera ha afirmado que no sabe si, con esas declaraciones, Sánchez ha hecho un “favor o flaco favor” al líder del PSC, Miquel Iceta: “Ya sabemos dónde está el voto útil”, ha aclarado en referencia a su partido.

A este respecto, Rivera ha subrayado que “si votar a Iceta no garantiza una mayoría que no sea separatista”, el electorado del PSOE que no sea separatista no votará su lista, sino a la que lidera Arrimadas, y ha reiterado que “cada voto que vaya a Ciudadanos va a ir a parar el procés”. “Sánchez nos ha despejado la incógnita y se lo agradezco”, ha ironizado.

Además, el líder de Cs ha recordado que Iceta ya formó un tripartito con ERC en anteriores ocasiones por lo que, según ha explicado, no le cree cuando dice que no apoyará ni al vicepresidente de la Generalitat cesado Oriol Junqueras ni a la secretaria general de ERC, Marta Rovira: “Eso dijeron del segundo tripartito y volvieron a hacerlo”, ha recordado, y ha añadido: “Todo el mundo asume que no son de fiar”.

En este sentido, ha destacado la coherencia de su candidata a la presidencia de Cataluña y su capacidad de “crear consenso”: “Es de centro, por tanto puede llegar a acuerdos con la izquierda y con la derecha”, ha argumentado.

EL CUPO VASCO UN “AMAÑO POLÍTICO”

Por otro lado, preguntado por la aprobación del Cupo vasco este jueves en el Congreso de los Diputados, Rivera ha dicho que no se ha hecho un “cálculo técnico”, sino un “amaño político”, entre PP, PSOE y PNV. “Veo muy nerviosos a los nacionalistas, que siempre han tenido privilegios, como a PSOE y PP, que se los han concedido”, ha remachado. “Los nervios vienen porque el amaño ha quedado al descubierto”, ha opinado.

El Cupo se aprobó este jueves con el apoyo del 90% de la Cámara, donde, al acuerdo entre PP y PNV, votaron a favor PSOE –que Gobierna en coalición con los nacionalistas vascos en la Comunidad Autónoma– y Unidos Podemos. Por su parte, los diputados de la formación naranja y los de Compromís votaron en contra, mientras los de Bildu optaron por la abstención, y el diputado valenciano de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, no participó en la votación.

Para Rivera, se trata de un “cuponazo, un privilegio, ‘dopping'”, donde se “dopa de manera irregular” a una comunidad que, a su juicio, debería aportar al resto del Estado y no “recibir una subvención del 40%. “Veo muy nerviosos a los nacionalistas, que siempre han tenido privilegios, como a PSOE y PP, que se los han concedido”, ha remachado.

El líder del partido naranja ha propuesto además que el informe y el cálculo del Cupo vasco no se acuerde “entre políticos” sino que lo mejor sería que “lo haga un tercero con un informe técnico de economistas” basado en un “cálculo técnico”. “Así no hay discusión política, no hay amaño y no hay pasteleo”, ha defendido.

En este sentido, preguntado por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, ha argumentado que Ciudadanos ya dio luz verde a los presupuestos de Andalucía, los de Extremadura o Asturias y se ha quejado de la postura de los nacionalistas vascos que ayer, a la salida del Congreso, alegaron que quizás la situación no era la mejor para su aprobación: “Lo del PNV es de traca”, ha lamentado.