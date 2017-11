Rodolfo e Ismael Serrano, padre e hijo que orbitan en un mismo universo poético

“Hay canciones en mis discos que ha escrito mi padre y que pueden parecer mías. Y es que compartimos el mismo universo poético”. El cantautor Ismael Serrano declaraba así su admiración por su padre, el periodista y escritor Rodolfo Serrano. Ambos fueron protagonistas ayer del foro El mundo que queremos, que organiza la Fundación CajaCanarias y que cuenta con la dirección y moderación del escritor tinerfeño Fernando Delgado, para debatir sobre La música y la letra. “Por mi parte, soy su primer seguidor. Cuando escribo, recuerdo la forma que tiene Ismael para componer y me inspiro en sus letras”, replica el padre con orgullo.

El mundo que tenemos no es precisamente el mundo que ellos quieren. “Ni siquiera es el mundo que soñé para dejar a mi hijo”, se sincera Rodolfo. Porque “la realidad no la cambia una canción ni un poema ni un artículo periodístico. El mundo que queremos debería ser más justo, mucho más humano del que tenemos”. Ismael coincide con su progenitor, pero, con un punto de vista más optimista, agrega: “La generación de mi padre ha hecho que nuestra realidad sea un poco mejor, más democrática, más libre. Ahora estamos viviendo un retroceso con nuestra calidad de vida. Me pregunto qué mundo podrá recibir de mí mi hija, que ahora tiene tres años”, concluye .

Esta noche culmina el encuentro, que se suma a la programación del Otoño Cultural, con el debate entre Ángel Gabilondo y Francisco Díez de Velasco, a las 20.00 horas, en el Espacio Cultural capitalino.