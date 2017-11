Rubens Ascanio: “Lo lógico es que Clavijo y Díaz sean imputados por el caso Grúas”

Unid@s se puede ha sido uno de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna que más involucrado ha estado en la denuncia del denominado caso Grúas, que ha dado un giro importante en los últimos días al reabrirse la investigación por orden de la Audiencia Provincial. Un caso en el que, a juicio del portavoz del partido, Rubens Ascanio, “lo lógico” es que el presidente del Gobierno canario y exalcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, así como el actual regidor, José Alberto Díaz, “sean imputados”, teniendo en cuenta “toda la información que tenemos”.

-¿En qué punto se encuentra la reapertura de la investigación del caso Grúas?

“Estamos preparando la recusación de la jueza a la que le va a tocar teóricamente. Por lo que me ha llegado, los servicios jurídicos del Ayuntamiento trasladaron el expediente completo de nuevo al Juzgado Número 2, pero todavía no se ha iniciado la investigación, con lo que se la han devuelto. Estamos en un momento de impás que espero que acabe ya porque es importante que se haga la investigación lo antes posible”.

-Este giro de los acontecimientos, ¿desacredita el resultado de la comisión de estudio del servicio municipal de grúas?

“Creo que algunas personas han quedado retratadas en cuanto a sus declaraciones cuando existía la comisión. Al portavoz de CC, que una y otra vez decía que esto era simplemente un relato más o menos novelesco de lo que había pasado con las grúas, le recomiendo que lea con atención el documento de la Audiencia Provincial, donde los jueces establecen claramente que existen elementos que obligan a investigar porque hay indicios de malversación de caudales públicos y de prevaricación. El dictamen que se aprobó al final en la comisión, con los votos de CC, PP y una parte del PSOE, evidentemente erró enormemente a la hora de no querer entrar en una mala gestión que ya la vía judicial parece que entiende como bastante probable”.

-En este sentido, ¿cree que Fernando Clavijo o José Alberto Díaz pueden llegar a esta imputados?

“Creo que toda la información que tenemos indica que hay una responsabilidad política directa de Fernando Clavijo y de José Alberto Díaz, cuando estuvo en su etapa de concejal con responsabilidades en Seguridad Ciudadana. Teniendo en cuenta esos elementos, intuyo que lo lógico es que estas personas sean imputadas, pero será la Justicia la que tenga que hacer esa función. Nosotros, por mucho que diga el actual alcalde, lo único que hacemos es la labor que se espera de unos concejales de la oposición”.

-En cuanto a las supuestas prórrogas de contratos contraviniendo la legislación vigente. ¿Considera que que hay que llevar este asunto a la Justicia?

“Lo que está claro es que el interventor municipal ha sido muy rotundo en todos sus reparos a esta práctica, que no es para nada normal y no debería ser normalizada. Es necesario garantizar que el control de los pliegos de condiciones es mucho más efectivo que el que tenemos, porque en todas las investigaciones que estamos haciendo hay ejemplos de que los responsables no están haciendo la labor a la hora de perseguir los incumplimientos del contrato. Nosotros estamos haciendo un trabajo intenso de control de todo ese tipo de contratos y probablemente muchos de ellos acaben en la Justicia, porque hay un número muy importante de irregularidades y espero que otros grupos de la oposición, que también tienen esta documentación, sean igual de coherentes con su compromiso con sus votantes”.

-Una polémica que parece que se ha quedado estancada de momento es la provocada por los mensajes de WhatsApp del concejal Zebenzuí González…

“Nuestro grupo desde el minuto uno ha sido bastante rotundo a la hora de pedir claramente que ese asunto hay que investigarlo, reprobarlo y que, además, el PSOE tiene que tomar unas determinaciones que sean claras y contundentes. Hay algunos que, evidentemente, están intentando que el tiempo pase, pero a la hora de la verdad creo que la memoria de la ciudadanía es mucho mayor de la que algunos consideran y va a ser muy difícil de entender que Zebenzuí González se siente en el salón de Plenos después de haber hecho esas manifestaciones tan lamentables. Él ha dicho claramente que si el partido le pide el acta, él la entregará, pues habrá que esperar que el PSOE se la pida. Porque muchos portavoces del partido han dicho que debería entregarla pero no sabemos de una declaración firme y rotunda donde la dirección del PSOE le diga que debe de entregar su acta”.

-Teniendo en cuenta todas estas polémicas, ¿cómo calificaría la situación actual del equipo de gobierno?

“Creo que hay un coma institucional en el Ayuntamiento, desde el momento en el que hay toda una serie de tensiones internas, que también están dentro de CC. Y esas presiones internas se están notando en la calle también. El Ayuntamiento ha mantenido la incapacidad más absoluta, y por mucho dinero que ahora estén inyectando, ni siquiera así pueden levantar cabeza, teniendo en cuenta las nefastas encuestas que está recibiendo CC, y eso está repercutiendo en todo. El problema es que, además, el PP ha sido de momento la pieza clave en todo el mandato, prestando su voto a la mayoría del Ayuntamiento. Aunque creo que eso se está modificando en las últimas semanas”.

-¿Ve un cambio en la actitud del PP?

“Desde que sucedió lo de Zebenzuí González creo que el PP a nivel regional ha sido más proclive a poner en valor el peso estratégico que tiene La Laguna. Si eso repercute a la hora de lograr acuerdos que son positivos para el municipio, será una muy buena noticia, pero si eso significa que al final se va a utilizar el Ayuntamiento de La Laguna para que suba el pan en otras instituciones, pues será más de lo mismo”.

-Ustedes habían propuesto que el alcalde se sometiera a una cuestión de confianza pero él ha dicho que no…

“Si el alcalde no tuviera miedo se presentaría a la cuestión de confianza, pero sabe perfectamente que perdería y por eso no lo hace. Por mucho arrope que tenga en este momento, por mucha protección que le estén dando desde el Gobierno de Canarias y el Cabildo, el alcalde de La Laguna está en una situación tremendamente complicada. Su respuesta ha sido la agresión y el insulto, pero tampoco esperábamos mucho más”.

-Teniendo en cuenta la actual situación, ¿se puede volver a fraguar la moción de censura?

“Para presentar una moción de censura tienes que tener 14 firmas, a la hora de la verdad probablemente votos en el salón de Plenos hay más de 14 pero no firmas a día de hoy, debido a que el PSOE se ha convertido en una muleta de CC. A día de hoy Unid@s defiende el escenario de una moción de censura para poner en marcha un pacto de progreso en La Laguna. Para eso necesitamos que el PSOE de los pasos, pero hay una parte que creo que está más preocupada por la pervivencia de CC que por la pervivencia del PSOE. Si se nos presentan y argumentan otros escenarios, estudiaremos cualquier propuesta que se presente sobre la mesa porque yo creo que merecería la pena que en La Laguna pase algo, aunque solo fueran cinco minutos, porque necesitamos una transición política después de 30 años de mal gobierno”.

-En cuanto a esos otros escenarios, si difícil es lograr los apoyos que faltan del PSOE, más aún será lograr los del PP…

“Ahora mismo lo complicado para mí es que se mantenga el Gobierno actual, porque está en una situación de debilidad que cada vez es más evidente. Teniendo claro eso, creo que es posible debatir absolutamente todo. Nosotros evidentemente no vamos a proponer de forma activa un Gobierno con el PP pero si ese debate se nos plantea lo abordaremos con la seriedad y con el rigor que corresponde”.