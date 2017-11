Reina del carnaval o no, Saida ya ha ganado. Quien ha tenido la fortaleza que hace falta para sobreponerse al miedo, logrando así que su sueño vuelva a ocuparlo todo, ha triunfado ocurra lo que ocurra cuando el jurado tome nota con ella sobre el escenario. Saida simboliza un montón de cosas, resume mucho carnaval; y, a raíz de aquel momento, de aquella noche, su historia va más allá del mundo que rodea a la fiesta. Quienes conocen el carnaval saben que es mucho más que carnaval. Cuando decenas de miles de vecinos conviven, se esfuerzan, ensayan, cosen, imaginan, se organizan e incorporan a su día a día objetivos compartidos, durante los doce meses del año, el carnaval emerge como un elemento de cohesión y participación social, como ningún otro en la ciudad. Y dinamiza la economía, sí, también, pero tiene en su vertiente social su principal valor, el que anima a mimarlo porque si no existiese habría que inventarlo. Saida resume al ejército de vecinos que no se entenderían a sí mismos ni comprenderían su ciudad sin la rutina de los ensayos, las telas, las coreografías o la ilusión de protagonizarla durante unas semanas. Después de lo que vivió hace ahora cuatro años, aceptar la invitación del Diario de Avisos y El Español, recogiendo el guante que se le ha ofrecido para que se reencuentre con su sueño, sobrepasa lo estrictamente carnavalero para situarse en la crónica de valentía, paciencia y coraje que precede a su decisión de volver a ser candidata. La forma en que estos días ha verbalizado sus fantasmas, esa manera de derrotarlos frente al espejo, construye una historia mayúscula de superación. Liberarme del miedo me ha llevado cuatro años, confiesa -solo cuatro años, cabría apuntarle-. Saida es fuerte. Hay que serlo para vencer a sus cicatrices, sobreponerse, recuperar lenta pero imparablemente la vida y, ya lanzada, ir otra vez a por su sueño. Reina o no, su fortaleza ya la ha coronado. Gane o no, ya ha ganado.