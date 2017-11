Samuel Rodríguez ‘Gomerito’ da la cara en el Mundial amateur de mma

Samuel Rodríguez Gomerito se embarcó esta semana en una nueva aventura deportiva. El luchador, que hace pocas fechas se quedó con ganas de debutar en las artes marciales mixtas como neo profesional, acometía ayer su primera experiencia internacional dentro de esta disciplina. El hombre del Jet Tenerife tenía que verse las caras con el turco Tolga Polat en los cuartos de final del cuadro de la categoría de más de 120 kilos.

“En el sorteo del cuadro el más pequeño era yo, todos los demás de mi categoría eran de 1,90 o 2,00 metros”, señalaba entre risas el luchador que afrontaba la cita mundialista sin presión después de un viaje de muchas horas hasta Bahrein pasando por Madrid y Amsterdam. “Es un grandísimo evento, hay tres octógonos y gente de muchísimos paises”, confesaba ilusionado con esta participación que le hizo recuperar la motivación “porque después de lo que me pasó con la última pelea perdí las ganas un poco”.

“Tenía un poco la incertidumbre de lo que me iba a encontrar porque yo ya he estado en Mundiales de Lucha Ssirum y de otras disciplinas, pero había entrenado bien, me encontraba muy fuerte y gracias a Júnior, mi entrenador y al resto del equipo, que fue lo que me hizo retomar la ilusión, llegué con todas las ganas del mundo para hacer un buen papel y a vivir esta experiencia”, admitía un Samuel que ya sobre el octógono se vio superior a su rival. “Gané bien el primer asalto, incluso los jueces me puntuaron 10-8… pero en el segundo no pude salir porque me hice daño en la espalda. Dominé claramente, me sentí muy bien, pero me dio un pinchazo lumbar”, relataba el bravo deportista canario que se quedaba con las ganas de haber seguido adelante en una cita de máximo nivel. “Me encontré más que bien, pero cuando me fui a levantar para salir en el segundo asalto no me podía poner derecho”, lamentaba el valiente luchador tinerfeño.