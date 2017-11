Samuel Rodríguez ‘Gomerito’ regresa al trabajo tras su experiencia mundialista

Samuel Rodríguez regresará esta semana a los entrenamientos después de su experiencia mundialista. El Gomerito, al que una lesión de espalda impidió estar en el podio de la cita celebrada en Bahrein hace dos semanas, se ha recuperado de su problema físico y empezará a trabajar bajo la tutela del entrenador Toño Pérez, martes y jueves, en el gimnasio Jet Tenerife, en Taco.

“Ahí vamos a empezar a entrenar y a recuperar sensaciones”, afirmaba el luchador tinerfeño, nominado también para el premio de mejor deportista de 2018 del municipio de El Rosario. “La experiencia del mundial ha sido buena, está claro que me hubiera gustado terminar ese primer combate que iba ganando y en el que tuve que retirarme después de sentir un pinzamiento en la espalda, pero todo suma”, dijo un hombre que quiere volver a la actividad para estrenarse sobre el cuadrilátero después de que su debut en Tenerife acabara con la decepción de la espantada de su ribal antes de celebrarse su pelea.

“Aquello me dejó muy tocado mentalmente, no quería seguir con esto, pero mi entrenador, Júnior, los compañeros del gimnasio y mis amigos me hicieron recuperar la confianza y la ilusión para volver a intentarlo”, dijo Samuel que no pierde de vista la oportunidad de participar en 2018 en el Campeonato de Europa de Artes Marciales Mixtas en categoría amateur, su objetivo prioritario.