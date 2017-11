Sánchez toma el mando y anuncia la expulsión del PSOE de Zebenzuí

Hasta aquí llegó el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con Zebenzuí González. La dirección nacional del partido socialista anunció ayer en Madrid que, dos meses después de que se supieran sus mensajes de corte machista y vejatorios para las trabajadoras de su grupo municipal en La Laguna, el tejinero ha terminado sus días en el partido. Será expulsado definitivamente.

Aunque lejos de la contundencia empleada con los ediles de Tacoronte en 2015 o el entonces senador del PSOE Casimiro Curbelo, resueltos por los socialistas en cuestión de días, lo cierto es que ha tenido que ser Madrid quien envíe un mensaje claro y nítido sobre los hechos, algo que contrasta con la tibieza mostrada desde la Ejecutiva regional, que ahora comanda el grancanario Ángel Víctor Torres, o la propia agrupación lagunera, a cuyo frente se encuentra la primera teniente de alcalde, Mónica Martín. Si bien la decisión corresponde a Madrid, se ha echado en falta una actitud firme en las Islas respecto a la defensa de las mujeres.

Zebenzuí envió a primeros de agosto pasado varios mensajes a un chat de militantes del PSOE en los siguientes términos: “Yo a follar”; “jejejejeje”; “con empleadas que pongo yo y enchufo en el ayuntamiento”; “y después a hacer campaña por frikis”; “jejejejeje”; “perdón”; “me equivoqué de grupo”. Un mes después saltaron a la luz en Canarias Ahora y se hizo eco inmediato DIARIO DE AVISOS, Zebenzuí se excusó con varias versiones, algunas contradictorias, y tanto los vecinos como los trabajadores y el resto de concejales le exigieron que dimitiese, lo que sigue sin hacer. Ese aferramiento al cargo ha multiplicado con creces el escándalo, que desde un primer momento adquirió alcance nacional.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, fue la primera de un rosario de políticos españoles en mostrar su repulsa, mientras que humoristas como Buenafuente o El Gran Wyoming criticaban con ácido humor un caso que llenó de vergüenza a La Laguna y al PSOE. Como quiera que Zebenzuí no dimite, el líder de IU, Alberto Garzón, mostró su asombro hace unas semanas por la falta de respuesta del PSOE. Ahora, la Secretaría de Organización tacha los wasaps de Zebenzuí como “falta muy grave” que no tienen cabida “en un partido que se define como feminista”. Sánchez mandó parar, pero a Torres le cuenta en su debe la falta de diligencia para timonear tan feo asunto.

Un hecho más que mantiene viva la posibilidad de una moción de censura

La dirección nacional de los socialistas anuncia la expulsión de Zebenzuí González, pero ello no implica que deje de ser concejal, una decisión que solo puede tomar el propio Zebenzuí. Tal anuncio deja al tejinero sin argumentos para seguir aferrado al acta, hecho que mantiene vivo el escándalo y, en consecuencia, sigue dañando a La Laguna. Ahora es cuestión de moralidad para el propio Zebenzuí. Para el PSOE, él podrá hacer lo que quiera con su acta pero ya no será en nombre del partido. En caso de que al fin dimita, su sucesora, Silvia Maestre, apoyará una moción de censura que, con su voto, será viable. No son pocos los que apuntan a que esa es, precisamente, la causa de fondo por la que Zebenzuí no se va.