Santa Cruz va camino de batir su récord de ingresos procedentes de impuestos

Santa Cruz ha anunciado que el presupuesto para 2018 será el más expansivo de la última década, una expansión que, en gran medida, se debe a la buena marcha de los ingresos procedentes de la recaudación tributaria. En lo que a tributos propios se refiere, según el avance de la liquidación de ingresos de 2017, la suma de lo ingresado hasta octubre de este año, supera los 65 millones de euros, lo que supone el 80% de lo presupuestado para este año. Así, según el informe del interventor, que alaba la mejora en el ajuste de las previsiones municipales, impuestos como el de la contribución, el del rodaje o el de bienes especiales, superan ya la previsión presupuestaria en porcentajes que oscilan entre los cuatro y seis puntos. El año pasado el monto total de ingresos fue de 78 millones, el 6% más que el año anterior, y este año, según la previsión es más que probable que se acaben superando los 81 millones de euros.

El tributo que más crece en sus previsiones es el polémico Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o más conocido como plusvalía. Este ingreso, para el que se presupuestó 3.275.000 euros, hasta octubre, ya había recaudado 5,3 millones, el 62% más. En cuanto a este impuesto, el Ayuntamiento, al igual que el resto de corporaciones locales, podría verse obligado a devolver parte de este dinero en cumplimiento de las distintas sentencias del Tribunal Supremo que han establecido que cuando un inmueble se vende por menos de lo que costó, no procede el cobro de este tributo municipal. De momento, aunque el Consistorio no ha dejado de cobrarlo, “porque no hay soporte jurídico aún para dejar de hacerlo”, lo que sí ha hecho es bonificar este impuesto en el 70% para las trasmisiones mortis causa (herencia) para el próximo año.

En cuanto al resto de tributos que han mejorado considerablemente su recaudación, figura el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), que ya ha superado los 40 millones frente a los 35 presupuestados. También se ha ingresado más por el IBI de características especiales, el 4% más, que se traduce en unos dos millones de euros y también por el rodaje, cuya recaudación ha superado los diez millones (el 4% más). “Lo cierto es que hemos mejorado mucho la previsión de ingresos y eso hace que podamos trabajar con más exactitud”, detalló a DIARIO DE AVISOS el edil de Hacienda. Martínez explicó que para 2018 se ha seguido siendo conservadores en la previsión aunque este año se supere los presupuestado. “La única incertidumbre para el próximo año son los procedentes del Estado porque el resto está muy ajustado”, aclaró Martínez.