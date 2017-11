Santiago: en juego algo más que una victoria

El Iberostar Tenerife visita hoy la pista del Obradoiro (17.00 horas), en un encuentro muy importante, más de lo que suele serlo cualquiera que se dispute en una novena jornada liguera. Las opciones de entrar en Copa de Rey, o las sensaciones que transmite el equipo, son algunas de las cosas en juego en una de las pistas más complicadas de la Liga Endesa hasta el momento.

Muchas miradas están puestas en Nenad Markovic. Su equipo no termina de convencer y el técnico asume esta situación, centrándose solo en el trabajo diario. Por su parte el club, como hizo cuando se lesionó Ferrán Bassas, trabaja siempre en la mejora del equipo, por lo que todo puede suceder. El cambio de técnico o la posibilidad de reforzar al grupo no pasa solo por ganar, sino porque el equipo transmita, que su filosofía sea la de las últimas temporadas, algo que no entiende de resultados ni de puestos clasificatorios.

Por eso el encuentro de hoy es un examen, pero no solo para el entrenador. Algunas limitaciones ofensivas abren la posibilidad a la llegada de un refuerzo porque el objetivo de la Copa, a día, de hoy parece bastante complicado de alcanzar. Sobre todo por el calendario insular.

Los aurinegros han jugado ya con tres equipos que se encuentran entre los ocho primeros clasificados de la ACB, Valencia, Real Madrid y Tecnyconta Zaragoza, y ha perdido ante todos ellos. Además, FC Barcelona, Herbalife Gran Canaria, Montakit Fuenlabrada, Unicaja y el propio Obradoiro tienen que verse las caras con los tinerfeños. Un grupo de equipos temible al que hay que sumar aún al Baskonia, que tras la llegada de Pedro Martínez viene pisando fuerte.

Que la cita copera se dispute este año en Gran Canaria hacía más importante ese objetivo a principio de temporada, una meta que tanto el entrenador como los jugadores no dudaron en asumir como propia.

¿Es hoy el mejor día para dar un golpe sobre la mesa? Sí, pero por lo bien que se encuentra el rival. Obradoiro es un club acostumbrado a arriesgar. Cada año tiene que hacer una plantilla nueva, apostando por jugadores que no conocen la Liga Endesa. Juegan al filo de la navaja, pero cuando sale bien, son un rival muy duro. Además, Moncho Fernández es un maestro a la hora de defender y minimizar las virtudes de su rival, mientras que hombres como Thomas, Bendzius o Pustovyi saben destacar dentro del grupo para decidir compromisos.

Ante eso juega hoy el Iberostar Tenerife. Ante eso y ante la obligación de remontar el vuelo, de conseguir un triunfo de prestigio y de llegar al primer parón por las ventanas FIBA viendo el vaso medio lleno, porque si no, los días de descanso se pueden hacer demasiado largos.

El de hoy puede ser también el último partido oficial de Pedro Llompart como jugador del CB Canarias, dándose la circunstancias de ser el primer jugador en la historia del club que no ha competido nunca como local.