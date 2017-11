Santiago Pérez: “El cambio político en La Laguna está al alcance”

La amenaza de la moción de censura ha estado sobrevolando el Ayuntamiento de La Laguna desde el primer minuto en que se constituyó el Gobierno local de CC y PSOE. Tras varias tentativas y muchas negociaciones para intentar recabar el apoyo de los concejales del PSOE, y lograr así un cambio progresista, los números siguen sin dar ya que los socialistas, hasta ahora, no han apoyado la propuesta. A ocho meses de que acabe el plazo legal para presentar mociones de censura, se tratan de abrir nuevas vías y alianzas, como una posible con el PP, de la que en estos días se habla mucho. A juicio del portavoz de XTF-NC en el Consistorio, Santiago Pérez, “el cambio político en La Laguna, que admite varias formulaciones, está al alcance. Puede ocurrir todo, y pronto, o nada”.

-Teniendo en cuenta todas las polémicas en lo que va de mandato, ¿cree que el alcalde, José Alberto Díaz (CC), debe someterse a una cuestión de confianza?

“Nunca hablaré de una cuestión de confianza porque ningún alcalde del régimen se someterá voluntariamente. Pero desde la propia noche electoral, y hasta hoy y hasta 2019, he hablado de que los ciudadanos de La Laguna votaron cambio, que admite varias formulaciones, una de ellas es una progresista, que es mi preferida, y la propuse desde la misma noche electoral. Pero el cambio admite otras formulaciones de espectro más amplio. A los únicos a los que no se le podrá exigir cuentas son a los tres concejales de nuestro grupo, porque le hemos expresado a todos los grupos que no están en el Gobierno nuestro compromiso con respaldar una moción de censura a cambio de nada, simplemente con una exigencia programática”.

-¿Cuál sería esa exigencia programática?

“La que nosotros proponemos tiene como primer punto aclarar de una vez, para regularizar de inmediato, la situación financiera del Ayuntamiento y todo lo relativo a la contratación pública. La segunda, tomar decisiones ejemplificadoras de reducción del gasto público, del derroche año tras año en publicidad y propaganda. Tercero, el recorte drástico de los gastos en cargos de confianza, que supera el millón de euros al año y suma y sigue. Cuarto, impulsar decididamente el PGO y que dé respuesta a las expectativas económicas de La Laguna pero, al mismo tiempo, preserve nuestro patrimonio agrícola y natural. Quinto, que un nuevo Gobierno municipal contribuya a que las elecciones de 2019 sean limpias; y sexto, tomar medidas que mejoren notablemente la calidad democrática del funcionamiento del Ayuntamiento”.

-Supongo que a estas alturas dan por perdido el apoyo del PSOE para esa moción de censura…

“El PSOE ha traicionado flagrantemente a sus votantes y a la entidad y tradición de los socialistas laguneros. A estas alturas, en mi opinión, es casi irrecuperable; sobre todo cuando se ha hecho cargo de la dirección de los socialistas canarios Ángel Víctor Torres, que, por lo que observo, tiene una visión de la política y de Canarias que empieza y termina en la isla de Gran Canaria y que confunde a los competidores con adversarios. Yo digo, y se lo he dicho públicamente, que si lo que está ocurriendo en La Laguna ocurriera en Las Palmas de Gran Canaria, en Telde o en Arucas, estoy 100% convencido de que Ángel Víctor Torres actuaría de forma radicalmente distinta, y no permitiría en ninguno de esos municipios que el PSOE fuera quien sostiene a un gobierno desacreditado, traicionando a los votantes socialistas y convirtiendo a esos municipios en rehenes de sus intereses, pactos y andanzas”.

-En este sentido, en una entrevista que DIARIO DE AVISOS publicó el pasado domingo, el alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, dijo que si llegaba a ser secretario insular del PSOE, él estaba empeñando en que hubiera un cambio progresista en La Laguna. ¿Cómo lo ve?

“Pues lo veo como un compromiso muy positivo. De la misma forma que me resulta inexplicable que Gloria Gutiérrez, a quien aprecio mucho y respeto, acepte el apoyo de quienes en La Laguna son, desde hace mucho tiempo, la quinta columna de CC en el PSOE”.

-Teniendo en cuenta todo esto, se ha hablado en estos días de la posibilidad de dialogar con el PP para esta moción de censura, aunque Antonio Alarcó (PP) ni confirma ni desmiente. ¿Es posible esta alianza?

“Yo puedo decir que he hablado con todos los grupos y a todos les he planteado exactamente lo que te acabo de contar, y ellos me han dado su opinión, que les corresponde a ellos hacerla pública, y como consecuencia de todo eso digo que el cambio político en La Laguna, que admite varias formulaciones, está al alcance. Puede ocurrir todo, y pronto, o nada. El tiempo se va agotando, al mismo tiempo que van creciendo las responsabilidades, empezando por el PSOE, de quienes prometieron cambio y han apuntalado el continuismo. La Laguna, después de más de un cuarto de siglo en manos de CC, exige alternancia, y no es un exigencia teórica, es lo que los laguneros decidieron en las urnas en 2015”.

-Pero teniendo en cuenta que faltan 8 meses para poder presentar legalmente una moción de censura, ¿hay posibilidades reales?

“Yo solo puedo hablar de lo que depende de nosotros, y eso es plena disponibilidad”.

-Y lo que depende de los demás, ¿están notando más predisposición por parte del PP que hace un año, por ejemplo?

“Todo lo que yo estoy notando lo resumo en que la moción de censura está alcance, puede ocurrir todo, y pronto, o nada, porque es una moción de censura contra el régimen de ATI, que tiene muchos rejos para defenderse, porque si no no sería un régimen sino el juego de las casitas”.

-¿Cuál es la variable de la que depende que pueda ocurrir o no?

“La variable es que el diagnóstico que compartimos desde el PP hasta Unid@s se puede, pasando por Ciudadanos y nosotros y una parte del PSOE, se traduzca en hechos”.

-Si el PP pasa de ser casi muleta al equipo de Gobierno a ser la llave para la moción, ¿cree que ese cambio viene orquestado desde el partido a nivel regional?

“Mi impresión es que el PP empieza a liberarse en serio del sometimiento a CC que ha sufrido en Tenerife y La Palma durante muchos años. Lo malo es que cuando el PP empieza a liberarse, el PSOE se empeña en seguirse sometiendo. En ese contexto, es perfectamente factible que el PP se incorpore en La Laguna, pero esto depende ya del Partido Popular”.