Fea, lo que se dice fea, es la mala costumbre de apadrinar informes que no tienen sobrino, madre, suegro o nuera que los sostenga, aguante o mantenga. Feo, lo que se dice feo, es anunciar como paella lo que no pasa de cucharilla de arroz. Fea, lo que se dice fea, es la jugada de cocinar un titular sin explicar científicamente cómo se llegó ahí, o escondiendo detrás de la maleza cualquier resquicio de ficha técnica o sucedáneos. Feo es dar palos a la piñata de las redes sociales con los ojos vendados, dejando caer sobre el suelo, entre caramelos, chupetes y pitos, esa estupidez de que Santa Cruz es una de las siete ciudades más feas de España. O no han estado jamás en Santa Cruz o no han pisado España. Una estación de servicios conocida en su comunidad de vecinos como Excite, portal de búsquedas (y capturas), ha llegado a esa conclusión apoyándose en algunas cosas que han pescado en foros y blogs de aquí o allá; en definitiva, echan la nasa y lo que entre lo dan por comestible colándolo en el plato. Los usuarios que han entrado en el cubito de pescar dibujan un cuadro tan fiable como los que se pintan en la barra del bar de abajo, al fondo a la derecha, justo debajo de la tele de plasma, donde se sientan los todistas del barrio, especialistas en hablar de lo que saben y también de lo que desconocen. No deja de ser inquietante que tinglados como Excite se muevan en el inframundo informativo como peces en aguas revueltas. Advierten los que lo agitan que no dan garantías sobre lo que comercializan como proveedores, y que tampoco se hacen responsables de los resultados obtenidos cuando se utiliza Excite, incluyendo, abracadabra, la certeza de cualquier información obtenida a través de su portal. Excitante. A la vuelta del fin de semana pueden lanzar que el vecino del quinto es el hombre más deseado del África Occidental, uf, con la misma ligereza con la que han soltado lo de Santa Cruz. Imperfecta como las mejores, una ciudad, la mía, que con Bermúdez ha recuperado el pulso; y, sin duda, una de las ciudades más apetecibles del país.