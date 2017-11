Tattoo Arte Rock Contest: pasión multidisciplinar

Los Zigarros regresan a Tenerife para encabezar la primera edición del Festival Tattoo Arte Rock Contest, que se celebrará el 25 de noviembre en el Amarilla Golf de San Miguel de Abona. Los valencianos afrontan el final del año con el impulso añadido de haber sido los teloneros de los Rolling Stone en su último concierto en Barcelona. Un episodio en su carrera artística que ellos consideran, simplemente, como la guinda del pastel a una carrera prometedora.

En esta gran cita, organizada por la productora SD Events, en la que también habrá muestras de tatuajes, gastronomía, grafitis, mercadillo ‘vintage’, exposición de Harley Davidson, entre otras actividades, la banda valenciana compartirá escenario con Pandora, Dosomnia, Coverama y Perrosuelto. Un potente cartel para los amantes del ‘rock’.

El cantante y guitarrista de la formación, Ovidi Tormo, afirma que lo mejor de subirse a un escenario es “sentirse libre”. Libre se sienten cada vez que llenan los conciertos de gente que se entrega con cada una de las canciones de su último trabajo discográfico, ‘A todo que sí’, que los valencianos califican de “un disco de ‘rock and roll’ puro, clásico y fresco”.

Los Zigarros han conseguido con sus temas recuperar el espíritu ‘rockero’ en unos tiempos en los que, aseguran, no cuentan con el beneplácito de mucho de los medios de comunicación. “Los medios dan ganas de vomitar, solo programan basura en términos generales y el pueblo recibe eso”, asegura el vocalista.

Estos defensores del arte y la cultura como elementos “esenciales y básicos para el ser humano” critican el escaso respaldo de los gobiernos que “nos enseñan a ser gilipollas y nos estimulan con fútbol, tele cutre y teléfonos móviles. Estamos perdidos”.

Tormo asegura que para vivir del ‘rock and roll’ hay que luchar a contracorriente para conseguir sacar la cabeza. Aunque no están dispuestos a renunciar a seguir sintiéndose “libres”. “Lo único que puedes y debes hacer es lo que sientas en tu corazón, dejar tu marca, no intentar ser nada que no seas. Con mucho curro, suerte y un poco de talento, poco a poco las cosas van saliendo. Eso sí, no intentes hacerlo si tienes otro curro aparte. Has de dejarlo todo”, aconseja el músico.

En septiembre de este año, Los Zigarros consiguieron un gran éxito dentro una carrera prometedora y una gira “extenuante”. Los valencianos actuaron como teloneros de los Rolling Stones en su concierto en Barcelona. De aquella noche recuerdan el aire en brisa y la buena temperatura; también las 50.000 personas de público escuchando sus letras y el sueño cumplido de, nada más bajar del escenario, conocer a los Rolling Stones.

2017 lo terminarán tocando y con conciertos en la agenda durante todos los fines de semana hasta el 29 de diciembre, que cerrarán el año en La Riviera, en Madrid.También se comerán las uvas con la satisfacción de haber sido los teloneros de una de las bandas más importantes de todos los tiempos. Para el próximo año anuncian un descanso. El parón aún desconocen de cuánto tiempo será.

Un gran festival multidisciplinar

El Festival Tattoo Arte Rock Contest se presenta como una de las grandes citas de este final de año en Tenerife. El día 25 de noviembre, a partir de las 15.00 horas, tendrá lugar un gran encuentro multidisciplinar ligado a la cultura en el que, además del protagonismo de la música, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta, donde se une gastronomía, ocio y potentes conciertos de ‘rock and roll’.

La cita se mantendrá abierta hasta las 23.00 horas y los asistentes encontrarán en el espacio de celebración del Festival todo lo necesario para el disfrute de una gran jornada. Las entradas ya se pueden adquirir al precio de 15 euros a través del portal TomaTicket.