Tebas: “No he oído que el Barça haya dicho que no, Messi jugará en LaLiga el año que viene”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reiteró que el delantero argentino del FC Barcelona Leo Messi renovó su contrato con el conjunto azulgrana y que el próximo curso 2018-19 jugará en la Liga española, así como que en ese ejercicio se estrenará el uso del videoarbitraje (VAR) en el fútbol profesional.

“Yo no he oído que el Barça haya dicho que no. A mi no me preocupa porque Messi va a jugar en la Liga española el año que viene. Sólo digo lo que creo. ¿Neymar? Se ha ido y gana mas partidos sin él”, manifestó Javier Tebas tras la presentación en Sevilla del programa ‘Club Salud’ de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFEA).

Por otro lado, consideró que el “tema de la independencia” ha pasado “alguna factura” y “está haciendo daño” al club azulgrana. “Lo que ha pasado en los últimos meses les ha afectado. Sé de peñas a las que no les gusta lo que está pasando, aunque sea el 0,01 por ciento”, lamentó el presidente de LaLiga.

El máximo responsable de la patronal de clubes insistió en que el VAR se aplicará la próxima campaña. “Creo que sí. El fútbol español no puede quedar atrás en este tema. El VAR se ha visto en centenares de partidos y claro que tiene problemas, como todo”, señaló Tebas, que confirmó que la relación con la RFEF es mejor desde la inhabilitación de Ángel María Villar.

“Ahora por lo menos nos sentamos y hablamos. Hay que diferenciar las personas de las instituciones. Los amigos los tengo desde los 10 años. No he venido a hacer amigos o mamonear sino a trabajar. Confundir a Villar con la Federación era un error. A la institución la quiero muchísimo, lo que consideraba era que Villar no era la persona idónea”, comentó.

Igualmente, se felicitó porque en las últimas semanas se han reducido el número de denuncias por insultos en los campos. “No hay casi. Con el Sevilla vamos avanzando. No se puede aceptar que se diga ‘písalo’. Me dice que corremos el riesgo de que los campos sean un teatro, pero tiene que haber educación. Eso es incitar a la violencia. Tenemos que llegar más lejos y trabajar la simulación también”, señaló.