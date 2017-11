El terrero de Punta Brava, escenario del debut profesional de Jordan García

La ciudad turística acogerá, este sábado 18 de noviembre, la velada de Muay Thai y K1.El terrero de lucha Santiago Yanes, situado en el barrio portuense de Punta Brava, será el lugar donde se disputen los catorces combates que darán forma a este evento deportivo.

La velada comenzará a partir de las 19.30 horas. La duración media de cada combate será de entre diez a quince minutos, según los asaltos, en un ring homologado de 7 metros de longitud, que albergará diez combates amateur y cuatro profesionales, dos de categoría masculina y dos de categoría femenina. En estos dos últimos participará la actual campeona de Europa de Muay Thai amateur, Cathaysa Delgado.

Para el concejal de Deportes, Javier González, el poder contar con una velada de estas características en el Puerto de la Cruz, “es un lujo”, ya que los amantes de este deporte podrán disfrutar de varios combates amateur y cuatro profesionales, en los que contaremos con “la actual campeona de Europa en Muay Thai, que es Canaria, y que elevará la categoría de este evento”. Agradezco el “apoyo y esfuerzo de la organización” y de los tres clubes deportivos que han llevado la iniciativa para que este acto se pueda realizar en nuestro municipio, “en especial a Saúl Arbelo y Eduardo Perdomo”, subrayó el edil.

En los combates profesionales de categoría masculina habrá dos representantes de la Isla, Jordan García en el que será su debut profesional, y Ubay González, que tras algunos meses apartado de la competición vuelve a subirse al ring.

Uno de los momentos más esperados será el combate que disputen Miriam del Pino contra la joven del municipio tinerfeño de San Miguel de Abona, Cathaysa Delgado, subcampeona del Mundo de Muay Thai y actual campeona de Europa amateur.

El resto de emparejamientos serán:Ubay González Vs Borja Giménez (61 kg), Jordan García Vs Diego Nieto (56 kg), Aramis de Guinzo Vs Braulio Luis(72,5 kg), Roberto Martínez Vs Levi Padrón (69 kg) en K1, Antonio Gómez Vs Javier Mendoza (64kg) en k1, Moisés Torres Vs Alex Hernández (82 kg)en k1, Anouar Ben Saed Vs Sergio Zamora (67 kg) en k1, Geraldine Gil Vs Barbara Hernández (65 kg) categoría femenina, en k1, Cathaysa Delgado Vs Miriam del Pino club (57 Kg), Eduardo Alayón Vs Lorenzo González, del club La Vera Muay Thai Fight Club, Jonás Pérez Vs Jonathan Izquierdo, (70 Kg), y Leo León Vs Giovanni Casañas (60 Kg).

El evento está homologado por la FCKB y organizado por tres clubes de la Isla: el Moi Rui, Sigmagec del Puerto de la Cruz, Susi Team, y bajo la dirección de Saúl Arbelo y Eduardo Perdomo.