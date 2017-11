El tinerfeño Angel asegura que: “Bordalás ha sido vital para mí”

Angel Rodríguez, delantero tinerfeño del Getafe, aseguró este miércoles en rueda de prensa que su entrenador, José Bordalás, ha sido “vital” en su explosión en Primera División, categoría en la que suma seis goles y se ha convertido, por detrás de Roberto Soldado, en el jugador de la historia del club con más tantos en las primeras doce jornadas.

El ariete del conjunto madrileño está firmando los mejores números de su carrera en la máxima categoría del fútbol español. Nunca antes, tras militar en clubes como el Tenerife, el Eibar o el Levante, había logrado estadísticas similares. Y, según afirmó, parte de culpa la tiene su entrenador.

“Para mí Boradalás ha sido vital. Firmo en el Getafe gracias a él, que confía en mí y me insiste en que venga porque iba a tener ese protagonismo en Primera que no tuve antes. Fue muy importante en Elche también. El primer año en ese equipo no tuve ese protagonismo hasta mediados de febrero cuando optó por mí. Aprendí mucho siendo joven y ahora también con 30 años”, declaró.

Angel habló sobre las estadísticas que está consiguiendo esta temporada y avisó de que espera aumentarlas en los próximos partidos que tiene que disputar el Getafe. El siguiente, ante el Espanyol el próximo lunes.

“Las estadísticas, cada uno las hace como puede. Pero que salga tu nombre y se repita, quiere decir que las cosas se hacen bien. Es una estadística que asombra, pero te alegras también. El próximo lunes, a seguir marcando goles”, declaró.

“Cuando llego a Getafe mi idea era hacer un buen año en Primera. Llegaba de estar en varios equipos como Tenerife, Levante, Eibar y no había conseguido tantos goles como ahora. Era un buen objetivo, quería buscar protagonismo en Primera y me está saliendo bien. Lo importante es que con mis goles el Getafe está en una zona buena”, agregó.

Angel reconoció que al principio de temporada le “costó un poco” entrar en la dinámica del equipo y recordó que la lesión del japonés Gaku Shibasaki, que fue una “gran pérdida” para el Getafe, le abrió la puerta del éxito.

“El mister optó por mí y a partir de ahí he tenido más oportunidades de titular. Como cualquier jugador, intento aprovecharlo al máximo”, aseguró.

También habló sobre la importancia que tiene para el Getafe estar en una zona cómoda de la clasificación y recordó que cuando un club sube de categoría, lo más importante es conseguir la permanencia.

“Hay que ir partido a partido. Hasta las fechas lo hemos hecho así y se lo hemos puesto difícil a equipos como Barcelona, Sevilla y Real Madrid. Luego han venido equipos de nuestra Liga y lo hemos sacado adelante. El objetivo del Getafe es disputar cada partido como si fuera el último”, concluyó.