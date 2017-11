Trump comparte vídeos contra los musulmanes en Twitter

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido en su perfil de Twitter tres vídeos publicados por una líder ultraderechista británica en la que supuestamente se muestra a musulmanes cometiendo distintas tropelías, difundiendo así un contenido cuanto menos polémico.

Los vídeos fueron publicados inicialmente por la dirigente de Reino Unido Primero, Jayda Fransen, y llevan por título: “Migrante musulmán golpea a un joven holandés con muletas”, “musulmán destruye una estatua de la Virgen María” y “grupo musulmán empuja a un adolescente en un tejado y le golpea hasta matarle”.

VIDEO: Muslim migrant beats up Dutch boy on crutches! pic.twitter.com/11LgbfFJDq

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP

— Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 de noviembre de 2017