Twitter desactiva durante 10 minutos la cuenta del presidente Donald Trump

La compañía Twitter ha afirmado este jueves que la desactivación de la cuenta en la red social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue llevada a cabo por un empleado en su último día de trabajo.

“Nuestra investigación revela que fue llevado a cabo por un empleado de servicio al cliente de Twitter en su último día de trabajo. Estamos llevando a cabo una revisión interna total”, ha indicado Twitter en su cuenta en la red social.

Horas antes, la compañía señaló que la cuenta de Trump fue “desactivada sin querer” debido a un “error humano” de un empleado de la red social. “La cuenta @realdonaldtrump fue hoy (por el jueves) desactivada sin querer debido a un error humano de un empleado de Twitter”, dijo.

“La cuenta ha estado desactivada durante once minutos, y ya ha sido activada. Seguimos investigando y estamos tomando medidas para evitar que esto pase de nuevo”, zanjó.

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de noviembre de 2017