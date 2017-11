Una avería en El Socorro deja sin luz a 2.000 clientes de Endesa

Una avería producida en un elemento de la línea de El Socorro, en Tegueste, dejó sin luz a unos 2.000 clientes de Endesa de diferentes zonas de la Laguna, Tegueste y Tacoronte.

El problema en el suministro se produjo sobre las 18.30 horas, aproximadamente, y una vez localizada la avería, personal de la compañía eléctrica se dispone a su reparación, informan fuentes de Endesa. Las tareas deben realizarse en una línea aérea y por lo tanto es necesario preparar de forma correcta el material y tomar los recaudos necesarios para prevenir cualquier tipo de accidente laboral.

Se calcula que la reparación llevará entre dos y tres horas, por lo que para las 22.30 el problema puede estar resuelto.

El corte que afectó por la tarde a algunas zonas de El Sauzal no guarda relación con el fallo ocurrido en la línea de El Socorro. En este caso, los motivos fueron las labores de mantenimiento en una línea que no afectaba a ningún cliente pero una vez reparada fue necesario cortar el suministro a sectores puntuales para poder hacer las maniobras necesarias. No obstante, desde Endesa confirman que este corte ya está solucionado.