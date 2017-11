“Una censura en La Laguna depende de las soluciones que aporte, nunca de los cargos”

Su perfil supera con creces al de un concejal medio, por mucho que lo sea de una ciudad con la historia y relevancia que tiene La Laguna. Compagina el Ayuntamiento con el Senado, siempre fiel a su formación política desde que optó por servir a la sociedad desde las administraciones públicas. Aunque esta eminencia tinerfeña de la Medicina compagina la atención a sus pacientes con la docencia, nadie podrá negarle que logra encontrar el tiempo necesario para sus responsabilidades políticas. Ahora que La Laguna sufre por los sucesivos escándalos que dañan su imagen, es imprescindible hablar con Antonio Alarcó (Santa Cruz de Tenerife, 1951)

-¿Por qué dijo hace unos días a DIARIO DE AVISOS que “el Ayuntamiento de La Laguna está fuera de cobertura”?

“En las últimas elecciones, los ciudadanos tomaron la decisión de que no hubiera una mayoría en el Ayuntamiento de La Laguna. Además se aplicaron unos pactos en cascada, con los que por cierto estoy en total desacuerdo dado que perjudican a los vecinos, y al final se firmó un pacto incompleto, ya que la mayoría siempre la tiene la oposición. Eso provoca inestabilidad, y a esa situación es lo que yo llamo fuera de cobertura. Nosotros, el PP, lo que hacemos ante ello es contribuir a solucionar los grandes problemas de los vecinos de La Laguna”.

– Cuando esos vecinos votaron, desconocían muchos de los escándalos actuales. Por ejemplo, que el Ayuntamiento de La Laguna bate plusmarcas en el levantamiento de reparos de la Intervención, algo que debería ser una excepción, pero con CC en el poder es una norma…

“El PP nunca levanta reparos de la Intervención, porque para nuestro partido el interventor es una garantía de legalidad”.

-¿Qué opinión le merece el estado de las cuentas municipales, lastradas por la deuda generada por la gestión de CC?

“Cuando empezó el actual mandato la deuda superaba los 100 millones de euros, y por eso el Ministerio de Hacienda lleva a cabo un control riguroso de las cuentas, al igual que lo hace en otros ayuntamientos. Ya se ha rebajado una parte importante, y el PP ha colaborado con sus propuestas para conseguirlo”.

– Como presidente de la comisión municipal sobre el caso Grúas, defiende que en lo administrativo no hubo irregularidades. ¿Cómo valora el auto de la Audiencia que ordena seguir con la investigación por la vía penal?

“La comisión escuchó a muchas personas, entre ellos técnicos, catedráticos de La Laguna, el actual alcalde, el anterior… y no encontramos grosso modo ningún informe o dato significativo de que algo se hiciera mal desde el punto de vista administrativo, pero en lo penal nunca entramos. Por supuesto, las conclusiones a las que llegamos se enviaron al juzgado.Ahora, ese auto al que hace referencia obliga a la magistrada a seguir con el proceso”.

– ¿No le preocupa el contenido de dicho auto, donde se recogen términos contundentes sobre indicios de presuntas ilegalidades como por ejemplo “grosero” o “patente”?

“No soy jurista, si bien el auto es exhaustivo. Lo que dice es que la magistrada tiene que seguir investigado. ¿Si me preocupa? Como concejal, claro que me preocupa. Porque el Ayuntamiento de La Laguna sale mucho más en los medios de comunicación por temas negativos que positivos, cuando se trata de un municipio único en el mundo, sin duda privilegiado. No tiene sentido que, en vez de por los hospitales o el patrimonio, salgamos en prensa por los Zebenzuís, las grúas y demás. No es bueno, y es verdad que me preocupa. Y, evidentemente, tolerancia cero a la corrupción. Aquí y en cualquier sitio”.

– Siendo usted una personalidad más allá de la política, de reconocido prestigio profesional, ¿no le motiva dar un paso adelante para terminar con ese desprestigio que sufre La Laguna?

“Claro que preocupa ese desprestigio. Pero quiero decirle algo: en política no hay vacantes, es voluntario, y es donde deben estar los mejores, personas preparadas pero sobre todo que tengan vocación y se entreguen. Pero los cargos no hacen a las personas, sino las personas a los cargos. Si usted no tiene valía, da igual el cargo que tenga. Yo estoy en esto por un compromiso con los ciudadanos”.

– ¿No se siente con el deber de poner fin a esta etapa en La Laguna, que se prolonga desde hace tantos años con este triste resultado del que hablamos?

“El poder por el poder no es nada divertido en mi caso, porque además estoy en política de forma transitoria. Insisto en que hay cosas que no me gustan, y por eso contribuimos a dar con las soluciones a los problemas. Eso sí, pertenezco a un partido muy importante como es el Partido Popular, que siempre ha sido un partido de gobierno. Siempre, estemos donde estemos, tenemos vocación de gobernar porque tenemos ideas, equipo, preparación, etc. Y en eso estamos, pero no en la farándula, en a ver qué pasa. Estamos por las soluciones, no por los puestos o los cargos”.

-¿No corre el riesgo de que el PP llegue a las próximas elecciones con fama de ser una muleta de CC en La Laguna?

“No, no. Para nada, en absoluto. Nosotros vamos por la calle con la cabeza bien alta porque nunca hemos sido negligentes. En La Laguna hay algunas cosas que se están haciendo bien, estaría bueno que no, y tenemos que seguir buscando soluciones a los problemas de los ciudadanos, no a los de los partidos. No somos cómplices de nada. Además, le cuento que, en nuestras encuestas más recientes, al PP en La Laguna le va muy bien. No es más que una foto fija, pero siempre es un dato”.

-¿Le llama la atención que Unid@s se puede, en las antípodas ideológicas del Partido Popular, esté dispuesto a negociar con ustedes la moción de censura?

“A la hora de solucionar sus problemas, a los ciudadanos poco le importan las ideologías. Y, desde luego, a mí la ideología nunca me ha impedido ni me impedirá hablar con una persona. Ideología democrática, se entiende. Todos pueden aportar soluciones, y esa es nuestra obligación. En cuanto a la moción de censura, es un instrumento democrático que, en nuestra legislación, tiene un contenido positivo, porque requiere de un candidato que cuente con una mayoría. Pero lo importante son las ideas, las soluciones, lo que se pretende hacer con el municipio. Son las ideas, no los cargos. El PP está comprometido con los ciudadanos y es un partido con vocación de gobierno, pero no estamos para algaradas”.

– ¿La posibilidad de una moción de censura en La Laguna depende entonces de las ideas y de las soluciones que aporte?

“Depende de las soluciones que aporte a los problemas de los ciudadanos, claro, nunca de los cargos. Cuando se está en minoría, hay que buscar la manera de gobernar, como hace ahora mismo el PP en el Gobierno de España, que trabaja para alcanzar acuerdos con los demás. En La Laguna, las combinaciones posibles para una mayoría son muchísimas, pero le insisto en que lo que hace falta son grandes consensos. Estoy convencido de ello”.

– ¿Cómo ve la denuncia de UGT Canarias sobre posibles irregularidades en los procesos de selección del personal estatutario en el Hospital Universitario de Canarias (HUC)?

“Fui uno de los miembros que participó en las negociaciones sobre la integración del HUC en el Servicio Canario de la Salud. Hay que recordar que venimos, y me refiero a este hospital tinerfeño, de una historia muy bonita, surgida por el interés del Cabildo Insular en que la Facultad de Medicina contara con un centro que, con el paso del tiempo, desarrolló además un sistema de gestión admirable. Cuando llegó la integración en el Servicio Canario de la Salud, había unos derechos adquiridos ad hoc que había que respetar. Se negoció de forma muy rápida, y el acuerdo alcanzado hay que respetarlo. Además, en el HUC se celebran exámenes para optar a las plazas interinas, en los que tres especialistas deciden el resultado junto al representante del comité de empresa, lo que sin duda ofrece garantías importantes al proceso”.

-¿No comparte que es de aplicación una norma de rango superior, como es el Estatuto Básico del Empleado Público, para las selecciones del personal estatutario, más allá de un convenio razonable para el proceso de integración, pero no cuando ya han pasado diez años?

“No lo entiendo así. El convenio es fruto de un acuerdo claro entre las dos partes, y ese documento es nítido y no ofrece lugar a dudas en lo que se refiere a esos derechos adquiridos de los que le hablaba”.

– Por último, pero no menos importante, La Laguna aprobó recientemente una moción en apoyo del HUC motivada en las carencias que padece. ¿Tan grave es la situación?

“Tanto como que el HUC es el hospital de tercer nivel español con menos sanitarios por camas. Por eso presentamos una moción, que fue aprobada por unanimidad, en la que se pide al Gobierno de Canarias amparo y respeto para el Hospital Universitario de Canarias. No pedimos ningún beneficio, sino que se cumpla con el HUC, que para que se haga una idea ahora mismo tiene más de 500 trabajadores fuera de la plantilla”.

-¿Entiende que se ha marginado al HUC?

“En este sentido sí. Pero hay un diálogo fluido con la Consejería de Sanidad, tanto con el anterior consejero como con el actual, y esperamos que ello facilite que se adopten las medidas correctoras para normalizar esta situación actual”.