Vuelve SAIDA: Será candidata a Reina del Carnaval 2018 por DIARIO DE AVISOS y El Español

Asegura que está bien, que no piensa en aquella noche, ya no. Han pasado cuatro años, “muy duros”, de médicos, psicólogos, psiquiatras, abogados, jueces… Un periodo del que, asegura, ha salido más fuerte y algo mas “mimosa”, pero también con la ilusión intacta, la que hace cuatro años la llevó a presentarse a Reina del Carnaval de Santa Cruz de la mano de DIARIO DE AVISOS y Parque Bulevar. Entonces, el incendio de su fantasía no solo truncó su deseo de salir al escenario del Recinto Ferial, sino que casi acaba costándole la vida. Cuatro años después de aquella noche,Saida Prieto (Santa Cruz de Tenerife, 1988) está de vuelta. DIARIO DE AVISOS Y EL ESPAÑOL la han elegido, no podía ser de otra forma, para que se suba de nuevo a ese escenario, con una fantasía que diseñará Santi Castro. Se la ve bien, sonriente, nerviosa. Sus ojos brillan cuando habla de regresar al Recinto Ferial. Saida Prieto anuncia en DIARIO DE AVISOS su vuelta al Carnaval, su vuelta para cumplir un sueño que nunca debió truncarse.