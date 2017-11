Vuelve SAIDA: Será la candidata de DIARIO DE AVISOS y El Español a Reina del Carnaval 2018 de Santa Cruz de Tenerife

Asegura que está bien, que no piensa en aquella noche, ya no. Han pasado cuatro años, “muy duros”, de médicos, psicólogos, psiquiatras, abogados, jueces… Un periodo del que, asegura, ha salido más fuerte y algo mas “mimosa”, pero también con la ilusión intacta, la que hace cuatro años la llevó a presentarse a Reina del Carnaval de Santa Cruz de la mano de DIARIO DE AVISOS y Parque Bulevar. Entonces, el incendio de su fantasía no solo truncó su deseo de salir al escenario del Recinto Ferial, sino que casi acaba costándole la vida. Cuatro años después de aquella noche, Saida Prieto (Santa Cruz de Tenerife, 1988) está de vuelta. DIARIO DE AVISOS Y EL ESPAÑOL la han elegido, no podía ser de otra forma, para que se suba de nuevo a ese escenario, con una fantasía que diseñará Santi Castro. Se la ve bien, sonriente, nerviosa. Sus ojos brillan cuando habla de regresar al Recinto Ferial. Saida Prieto anuncia en DIARIO DE AVISOS su vuelta al Carnaval, su vuelta para cumplir un sueño que nunca debió truncarse.

-La primera pregunta es obligada, ¿cómo está Saida Prieto?

“Estoy muy nerviosa, pero muy feliz”.

-Muy feliz porque vuelve a ser candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz. ¿Qué pensó cuando recibió la oferta de DIARIO DE AVISOS Y EL ESPAÑOL?

“Ya el año pasado valoré la idea de presentarme y ver cumplido ese sueño que se quedó atrás hace cuatro años. Entonces pensé que tenía derecho a conseguirlo, igual que lo habían conseguido las demás chicas que en algún momento fueron elegidas reinas, pero no se dieron las condiciones necesarias. Este año, DIARIO DE AVISOS y EL ESPAÑOL, para mi sorpresa, me propusieron este proyecto y, por supuesto, lo acepté, no lo dudé un segundo”.

-¿Se siente preparada para volver al Recinto Ferial?

“Sí. Estoy totalmente preparada. Ya he estado con mi comparsa (Los Cariocas) y con mi hija el año pasado y sí, estoy lista”.

-¿Cómo se ha tomado su familia esta decisión?

“La verdad es que aún no lo saben. Solo mi madre está al corriente de mis intenciones”.

-¿Y su madre qué le ha dicho?

“Ella me apoya un montón y está superfeliz de que cumpla ese sueño, y más aún que sea con DIARIO DE AVISOS”.

-¿Ha pensado en cómo se va a sentir cuando ya vista la fantasía, cuando esté en ese mismo pasillo en el que estaba hace cuatro años, esperando para acceder al escenario?

“Estoy bien. Intento no pensar en eso. Pienso en lo que estoy viviendo ahora, en la gran oportunidad que me dan mis patrocinadores y quiero disfrutar de ese momento, sobre todo con mi diseñador, Santi Castro. Así que no pienso en eso, pienso en el momento de 2018”.

-¿Qué recuerdos tiene de aquella noche?

“Recuerdo cosas muy malas, intento olvidarlas porque fue algo muy malo. Llevo cuatro años en una lucha continua para, precisamente, borrar eso de mi cabeza. Lo he pasado mal, pero aquí estoy. La vida me ha enseñado que tenía que luchar y he luchado, y, desde luego, no me arrepiento de haberlo hecho”.

-¿Puede decirse que está completamente recuperada?

“Es posible que físicamente me vean y digan: vaya, no tiene nada. La realidad es que tengo cicatrices por el cuerpo. Fueron muchas operaciones a las que me tuve que someter. Pero ahora ya puedo decir que, psicológicamente, estoy bien. A veces me vienen recuerdos, sobre todo cuando me miro al espejo y veo las cicatrices, pero no porque siga teniendo miedo. Liberarme de esos miedos me ha llevado cuatro años y lo he conseguido gracias al apoyo de una psicóloga y una psiquiatra”.

-Después de pasar por ese sufrimiento, por un largo y duro periodo de recuperación, ¿es Saida Prieto la misma que antes del accidente?

“Es más fuerte. Sigo siendo la misma, pero valoro más las cosas. No paro quieta, sigo en la comparsa, hago de todo, soy amiga, buena madre, hija, hermana. Así que sí soy la misma, más fuerte, pero la misma. Bueno, reconozco que sí soy algo más sensible y hay veces que me pongo un poco más mimosa [risas]”.

-Usted ya ha vuelto al escenario con Los Cariocas, ¿cuáles fueron sus sensaciones?

“Fue en 2016 cuando me incorporé a mi comparsa y me sentí bien, segura, tranquila y, sobre todo, feliz y contenta, porque necesitaba ya bailar y entregar todo con ellos”.

-El año pasado, su hija participó en la Gala infantil. ¿Cómo lo vivió?

“Estaba bien. Al principio confieso que con un poco de angustia, pero luego estuve tranquila al comprobar la seguridad que había detrás del escenario. Confié en su diseñador y estuve a su lado todo el rato. Cuando salió y la vi feliz, fue genial. Ella dice que ahora quiere repetir cuando sea mayor, como mami”.

-¿Cómo es la relación que mantiene con su diseñador, Santi Castro? ¿Le ha contado algo de su diseño?

“Mi relación con él es genial, no tengo palabras. Y en cuanto a mi diseño, no sé absolutamente nada, lo único que me ha dicho es que tiene cuatro ruedas [risas]”.

-¿Volver a ser candidata es ya un triunfo para usted?

“Mi sueño es que se abran esas puertas y oír mi nombre. Si lo que me pregunta es que si quiero ganar, la respuesta es sí, quiero ganar. Volver al escenario es cumplir un sueño. Lo intenté hace cuatro años, y no pudo ser. En este tiempo ese sueño ha seguido ahí, y ahora ya no es una ilusión, me presento. Que digan mi nombre tiene que ser una sensación increíble. Soy carnavalera, lo siento tanto que oír mi nombre encima de ese escenario es un orgullo, por representar al Carnaval chicharrero y, por supuesto, por mi diseñador, Santi Castro, y por DIARIO DE AVISOS Y EL ESPAÑOL, para dejarlos en lo más alto posible”.

-Sitúese en esa noche, cuando salga al escenario, ¿cómo cree que la van a recibir?

“Hay gente que me quiere y que quiere verme cumplir ese sueño y creo que me van apoyar al 100%. He recibido tanto cariño en estos cuatro años que estoy obligada a devolvérselo”.

-¿De aquí al día de la gala, cómo se va a preparar?

“Voy al gimnasio y además me paso el día bailando. Si no es con la comparsa, es con el musical y si no, con la salsa. También estoy haciendo dieta, que reconozco que es lo más difícil”.

-El proceso judicial que se abrió tras su accidente se acaba de cerrar. ¿Con el acuerdo al que se ha llegado pone punto final a esa trágica noche?

“El día que firmé el acuerdo supe que ese calvario había quedado atrás”.

-El diseñador Willy Jorge le ha pedido disculpas públicamente y ha dicho que quiere encontrarse con usted. ¿Estaría dispuesta?

“Aún no he hablado con él y ahora mismo no está en mi lista de prioridades. Todo en la vida puede pasar, somos seres humanos y cometemos errores, pero ahora no puedo decir que sí vaya a encontrarme con él”.

“Si ganara, se lo dedicaría a mi madre y a mi hija, que siempre han estado ahí”

Saida Prieto está agradecida por todo el cariño que ha recibido. Se emociona cuando recuerda los peores momentos y el apoyo que los suyos le prestaron. Por eso, cuando se le pregunta a quién le dedicaría el triunfo si el próximo 7 de febrero se alzara con el cetro de Reina del Carnaval, no duda en responder que a su familia. “A mi madre y a mi hija, que son las que han estado ahí, siempre, desde el minuto uno, que estuve en Sevilla luchando por mi vida hasta el minuto final, que es ahora, cuando me vuelvo a presentar”. No quiere olvidarse de los promotores de la idea de su regreso a la Gala, DIARIO DE AVISOS y EL ESPAÑOL, “por darme esta oportunidad”, y, por supuesto, de Santi Castro, por compartir esta vivencia conmigo y yo con él”.