Xavier Trias, vinculado a una estructura ‘offshore’ con domicilio en las Islas Vírgenes

Xavier Trias, exalcalde Barcelona (2011-2015) y actual portavoz del PDeCAT en el ayuntamiento, aparece vinculado a una estructura offshore que presuntamente ocultaba dinero en Suiza, y a una sociedad opaca en las Islas Vírgenes Británicas, que tenían como único objetivo para ocultar los activos de la familia, según publican El Confidencial y La Sexta en los ‘Paradise Papers’ hechos públicos este domingo en colaboración el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ).

El nombre de Trias aparece junto al de sus padres y hermanos en The JTB Family Settlement, un trust o fideicomiso familiar gestionado por el banco suizo Coutts y con el que la familia controló activos alojados en una sucursal de RBS Coutts Trustees Ltd., filial de banca privada del Royal Bank of Scotland. En el documento, fechado en 2008, el exalcalde de Barcelona aparece con su nombre castellanizado: Javier Trias Vidal de Llobatera.

“NO TENGO NI IDEA DE LO QUE ME HABLA”

Preguntado por La Sexta y El Confidencial sobre el fideicomiso familiar, el exalcalde ha asegurado no tener ni idea de lo que le hablaban. “No sé ni lo que es un ‘trust’. No tengo ni idea de lo que me habla”, ha afirmado Trias, que ha denunciado encontrarse en una “situación de indefensión”,