Yeray: “Si ascendemos a Segunda B, daré un pasito al lado”

Yeray Arrugado hizo historia con el CD Mensajero tras lograr el gol 200 con la camiseta del cuadro palmero, en el choque que jugó ante el Buzanada 3-0. Además, el pasado fin de semana, Yeray aumentó esa cuenta con dos nuevos tantos en el Salvador Ledesma frente al colista Vera. El capitán mensajerista relató lo que sintió tras alcanzar esta cifra histórica de goles. “Sentí mucha alegría por conseguir esta cifra simbólica para mi, y hacerlo además con el equipo de mi corazón”.

El Arrugado ha marcado esa cifra de goles en seis categorías oficiales: Segunda División B (11), Tercera División (150), categoría Preferente (29), Copa del Rey (1), Copa Federación (3) y Copa Heliodoro Rodríguez López, en un total de 394 partidos con la casaca del CD Mensajero.

De esos 202 goles, el Arrugado no se queda con ninguno en especial: “Goles en el play off de ascenso contra el Pontevedra en el Silvestre Carrillo, el gol ante el Buzanada en una final de la Copa Heliodoro Rodríguez López, goles en derbis contra el Tenisca, pero no me quedo con ninguno en particular. Lo importante es que mucho de esos goles han ayudado al equipo conseguir cosas importantes”.

Pese a lograr esta cifra de goles, el CD Mensajero no ha hecho ningún acto para conmemorar esta gesta de uno de los suyos. Yeray le quita hierro a esta situación, y una vez más elogia al club de su vida. “Estoy agradecido como el CD Mensajero se ha portado conmigo durante todos estos años. CD Mensajero y Yeray son como una familia, que nos entendemos en todos los sentidos”.

No todos los días un delantero que vive del gol alcanza la cifra de 200 goles. El capitán mensajerista dedica este importante logro a su gente más cercana. “A mis padres que están en el cielo, a mi mujer y a mi hija. Mis padres desde el primer día que fui al Mensajero estuvieron ahí, aunque por desgracia fallecieron. Ahora tengo a mi mujer y a mi hija a los que les dedico los goles que he marcado con el CD Mensajero”.

El cuadro palmero que entrena Mingo Oramas es el actual líder del grupo canario de Tercera División, tras desbancar el pasado fin de semana del liderato al San Fernando de Maspalomas. “El objetivo está claro. Tenemos que estar peleando por estar entre los cuatro primeros, y si puede ser como campeón mucho mejor. Si no acabas primero luego será muy complicado ascender en las eliminatorias. El equipo está trabajando a diario para conseguir estar en lo más alto de la tabla”, asegura Yeray Pérez.

En cuanto al futuro más próximo que le espera a Yeray como futbolista, el capitán tiene muy claro lo que hará si el Mensa logra retornar a la Segunda División B.

“Yo aún tengo cuerda para rato y no pienso en ninguna retirada. Lo que si tengo claro es que si el equipo asciende daré un paso al lado. Seguramente jugaría en el Mensajero B, porque si estamos en Segunda B no seguiré en la primera plantilla. Tengo 30 años y en el fútbol me queda cuerda para rato.

La razón por la que Yeray no formaría parte de la plantilla mensajerista sería por un tema estrictamente personal. “Tengo una mujer y una hija, tengo vida laboral, y no sería compatible con viajar cada quince días a la península. Salir de tu casa un sábado por la mañana para regresar un lunes por la tarde sería un sacrificio muy difícil de asumir con una familia y un trabajo. Si ojalá logramos el ascenso, daré un pasito al lado”.

Por último, el tándem Yeray-Dani López es de los mejores de la categoría, ya que ambos se compenetran muy bien y suelen ver puerta con mucha frecuencia. En el último choque frente al CD Vera, Dani López firmó un triplete y Yeray un doblete. “Somos dos goleadores que nos entendemos bastante bien. Es un gran amigo, y que haya venido este año nos va ayudar mucho para lograr los objetivos”.

Rayco, 300 partidos de rojinegro

El centrocampista del CD Mensajero, Rayco González cumplió su partido 300 el pasado domingo ante el CD Vera. El jugador nacido en el Puerto de la Cruz acumula 273 partidos de Liga, 212 en Tercera División, 60 en Segunda División B, 24 de Copa Heliodoro Rodríguez López, 2 en la copa Federación y otros dos en la Copa del Rey. Rayco es el segundo jugador con más partidos oficiales en la actual plantilla. Sus logros con la camiseta rojinegra son: Una vez campeón de la Liga en Tercera División, dos copas Heliodoro Rodríguez López, dos play off a Segunda División B y un ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. El primer gol de Rayco con la camiseta del CD Mensajero en las nueve temporadas que lleva como rojinegro ante el Charco del Pino en el curso 2009-2010.