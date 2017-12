A 17 días de que se agote el plazo para asfaltar en Fuencaliente

El grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Fuencaliente está a la espera de una nueva, y esperan que “definitiva” reunión, con la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para saber qué día se inician el asfaltado de los siete kilómetros de vía que mantiene las comunicaciones del municipio en una “muy precaria situación”.

A día de hoy, a 17 jornadas de que se cumpla el plazo dado por el viceconsejero de Obras Públicas del Ejecutivo canario, que aseveró que en Navidad, la carretera de Fuencaliente, en el tramo más complejo y el que más quejas ha generado por los inconvenientes que viene generando desde hace meses, estaría asfaltado.

La alcaldesa de Fuencaliente, Nieves Mary Rodríguez, explicó que “aún no tenemos fecha para la reunión que hemos vuelto a pedir para aclarar en qué punto nos encontramos con este asunto, que como no puede ser de otro modo, nos preocupa y mucho. No tenemos motivos para no creer en la palabra del Gobierno pero tampoco para lo contrario porque estamos igual que meses atrás”. Miembros de su grupo de Gobierno aclaran que “sabemos por fuentes de la propia empresa que no pueden asumir la compra del asfalto si el precio de cada tonelada de este material es superior a los 59 euros. No tienen liquidez y no nos sorprendería que esto se alargara. La obligación del Gobierno de Canarias, como el propio viceconsejero de Obras Públicas ha reconocido, es que la empresa asuma los términos del contrato de adjudicación”.

El mismo escepticismo, aunque sin alegar razones económicas y con la mirada puesta en la inversión real que la Consejería regional de Obras Públicas está inyectando en la obra, demuestran desde el Cabildo palmero. Su consejero de Infraestructuras, Jorge González, ya se preguntaba días atrás qué nivel de ejecución se ha llevado a cabo este año en la carretera del Sur, cuyas obras forman parte del listado de prioridades que el Cabildo palmero trasladó al Ejecutivo de Fernando Clavijo antes del inicio de las negociaciones para firman un nuevo convenio de carreteras con el Estado.