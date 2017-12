El 3×3 Plaza CaixaBank se celebró este sábado en la Plaza del Cristo de La Laguna con una expectación masiva y con una participación inigualable. El recinto lagunero congregó a 200 equipos que disfrutaron de un día de baloncesto diferente. La lluvia obligó a acortar el tiempo de competición, pero eso no impidió imágenes extraordinarias de deporte y baloncesto.

El exjugador de la selección española Fernando Romay no quiso desaprovechar la oportunidad de recalcar la importancia que tiene La Laguna como ciudad de baloncesto. “Me encanta estar aquí por varios motivos”, declaró el coruñés. “El primero es porque es una ciudad que respira baloncesto”, continuó y porque “desde juveniles siempre me he enfrentado a equipos que eran de aquí”. “El hecho de venir a Tenerife siempre es una gozada”, finalizó.

En cuanto al torneo, recordó que “ha estado en las mejores plazas de España, por lo que venir aquí era muy importante por ser una ciudad de baloncesto”. “Los campeonatos hay que vivirlos y todos podéis participar”, exclamó en referencia a este 3×3 Plaza Caixabank y al próximo Mundial Femenino 2018 que se celebrará en la ciudad de Aguere.

Por su parte, la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, María del Cristo Pérez, confesó estar “muy orgullosa como tinerfeña que se haya elegido nuestra isla como sede del Mundial Femenino con muchas actividades, uno de ellos este 3×3 plaza”. En la misma línea se mostró el alcalde lagunero, José Alberto Díaz, quien señaló que “es un orgullo ser una ciudad Patrimonio Mundial, siendo también un referente del deporte y del baloncesto”.

Jesús Álvarez, representante de Caixabank en esta cita, explicó que este tipo de eventos son importantes porque “significa compartir valores similares; pasión por los retos, por el deporte y disfrutar de grandes profesionales en un escenario tan importante como La Laguna”. De esta manera se pone fin a la primera de las grandes actividades que tendrán lugar en Canarias hasta el próximo Mundial Femenino de 2018.