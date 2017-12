Nieves Lady Barreto reconoce la grave crisis socioeconómica por la que atraviesa la Isla

La presidenta de Coalición Canaria en La Palma y consejera de Política Territorial y Medio Ambiente en el Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha reconocido que “o la economía de La Palma da un vuelco en 20 años o cerramos la Isla y abrimos un geriátrico para toda Canarias”. Las sorprendentes declaraciones realizadas al periódico digital El Apurón, ponen de manifiesto el alto nivel de preocupación de la líder insular de CC por la situación socioeconómica de la Isla, con una alta tasa de envejecimiento, un elevado paro juvenil y con un sector turístico que no acaba de despegar y que en los dos últimos años se ha beneficiado de la crisis del turismo en los países del mediterráneo oriental por los debastadores efectos del terrorismo para su economía.

La que fuera alcaldesa de Mazo durante la pasada legislatura, ahora en primera fila de la política regional y en el equipo de Clavijo, revela en esas declaraciones que prefiere un pacto de gobierno con los socialistas que con los populares en un escenario hipotético de cambio. Barreto reflexiona sobre la situación demográfica de la Palma y afirma que “tenemos una isla en la que desde 2010 hasta ahora la población no ha hecho sino bajar, porque partíamos de 88.000 y estamos en 81.500 habitantes”. La consejera impulsora de la Ley del Suelo, que reconoce que la normativa no está dando en La Palma los frutos esperados, señala que “el mayor porcentaje de población está en la franja de los cuarenta años para arriba y la economía se basa en la Administración. Aquí -en referencia a La Palma- hay que coger desde la Administración pública y buscar inversión. No podemos esperar a que un hotelero o un empresario de ocio nos toque en la puerta; en La Palma necesitamos un impulso público”.

La líder de los nacionalista palmeros detalla que la Ley del Suelo no ha tenido un impacto real en La Palma: “Sé que a El Hierro no se le puede pedir que de ahora para ahora tenga iniciativas privadas, pero en La Gomera sí está pasando. Habrá que buscar la manera de impulsarlo en La Palma. Tenemos una isla en la que desde 2010 hasta ahora la población no ha hecho sino bajar”.

En sus declaraciones a El Apurón descarta que la inversión privada no haya llegado a La Palma, en este nuevo escenario normativo, por falta de seguridad burocrática y legal. “Seguridad jurídica ahora mismo la hay. Te la da la Ley de Islas Verdes. Y facilita a cualquier promotor que su inversión pueda ser más rentable. Seguramente habrá muchos que han esperado demasiado tiempo y se han cansado por el camino. Pero hay que buscar grandes inversiones y también pequeñas, gente que en la Isla pueda apostar por el turismo. Todo el mundo tiene que tener claro que hay seguridad jurídica y, segundo, tiene que haber un impulso de la Administración insular”.