450 estudiantes de marina esperan más de tres años por las prácticas para el título

Más de tres años llevan esperando centenares de estudiantes para embarcarse y poder realizar sus prácticas de un año, obligatorias para adquirir el título oficial de la marina. El capitán marítimo de Tenerife, Antonio Padrón, así lo afirmaba ayer después de señalar que hay cerca de 450 alumnos de 15 países diferentes esperando para poder realizar sus prácticas y finalizar sus estudios y obtener el título.

El problema, según explicó Padrón, es que no hay buques que quieran embarcar a estos estudiantes y, por tanto, “muchos de ellos se encuentran con que han terminado parte de su formación, pero les falta la práctica, sin la cual no pueden acceder al título”. Hay algunos buques que sí acogen a estos estudiantes, pero hay otros que creen que “son una carga más que una inversión”. Padrón explicó que muchos de los alumnos “ya se están yendo a hacer las prácticas en buques que operan en el extranjero, ante la imposibilidad de hacerlas en España”.

Las navieras no están obligadas a acoger estudiantes, a diferencia de lo que ocurría hace años, en que sí había un decreto que obligaba a los buques a llevar becarios. “No sería una mala opción volver a recuperarlo”, matizó. Y advirtió de que, si esta situación continúa, “llegará un momento en el que las navieras quieran contratar oficiales y no encuentren, porque muchos de ellos no han podido acabar su formación”.