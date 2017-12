8 millones de euros para ampliar la desalación de agua en Santa Cruz

En estos momentos, el 42% del agua que se consume en Santa Cruz (doméstica y de otros usos), procede de la desalación. Esto supone que, de los 17,5 millones de metros cúbicos que la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz (Emmasa) suministra anualmente a la capital, más de siete millones proceden de la desaladora. La inversión de ocho millones de euros que va a realizar Sacyr (principal accionista de Emmasa) para mejorar la capacidad de esta instalación, elevará el porcentaje de agua desalada por encima del 50%. Concretamente, se conseguirá pasar de los 21.000 metros cúbicos al día actuales a los 28.500, 7.000 metros cúbicos más al día.

Será el próximo lunes cuando la Junta de Gobierno Local apruebe el proyecto de Sacyr, que, según avanzó el concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz, Dámaso Arteaga, ya cuenta con el visto bueno de la Autoridad Portuaria y del Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo de Tenerife.

“Esta mejora está dentro del convenio que se firmó con Sacyr en 2016 y en el que se aprobó la inversión de 31 millones de euros en la desaladora”, detalló Arteaga. Así, con estos primeros ocho millones de euros, se abordará la primera (5 millones) y segunda fase (3 millones) de las tres que se supone que consta este proyecto de ampliación de la desaladora. El concejal de Servicios Públicos explicó que, al dotarse de mayor capacidad a la instalación, “Emmasa podrá liberar la compra de 80.000 metros cúbicos de agua que, hasta el momento, hace a distintos posos y galerías privados”.

Concretamente, lo que se autoriza, es una mejora apoyada en las nuevas tecnologías y equipamiento de última generación. “No se consume suelo, por lo que, físicamente, no habrá una ampliación de las instalaciones, sino que el grueso de la inversión va destinado a dotar a la desaladora de tecnología y de los proyectos eléctricos que lleva aparejada la ampliación”, explicó Arteaga.

El objetivo final de esta ampliación, una vez que se materialicen los 31 millones de euros, es conseguir que el abastecimiento de agua en la ciudad por parte de la desaladora supere el 90%. Así lo anunciaban hace un año el alcalde, José Manuel Bermúdez, y Dámaso Arteaga, justo después de la firma del convenio con Sacyr.

Recibo

En cuanto a si esto va a afectar al recibo del agua, el concejal descartó que se viera modificado a la baja. “Es cierto que ya no se tendrá que comprar tanta agua a las galerías pero también que el coste de otros insumos como la electricidad se van a ver aumentados. Por tanto, se equilibran los costes”. En todo caso, lo que sí aseguró Arteaga es que el recibo no se incrementará y que los 12,5 millones de metros cúbicos que Emmasa factura a sus más de 80.000 abonados al año, mantendrán el precio actual. También el alcalde se ha manifestado públicamente sobre este extremo, señalando que en este mandato no hay intención de subir el precio del recibo del agua.

Según los datos que ofrece la propia Emmasa a través de su página web, la empresa se provee de agua, en aproximadamente el 48%, por adquisición a suministradores privados de agua (pozos y galerías en distintos puntos geográficos de la isla de Tenerife y de calidades heterogéneas) y el 52% procede de recursos propios, como son: galerías y pozos propios, y de agua procedente de la desaladora de Santa Cruz.

De manera más concreta, aproximadamente el 42% proviene de la Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM), basada en tecnología de osmosis inversa. El agua que sale de la desaladora equivale, según Emmasa, a llenar 70 edificios como el Auditorio.